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Авіакомпанія Swiss збільшує в 1,5 раза кількість рейсів з України до Швейцарії

Субота, 6 квітня 2019, 11:19
 

Авіакомпанія Swiss International Air Lines, що входить до Lufthansa Group, із квітня цього року збільшить кількість рейсів за маршрутом Цюрих-Київ із чотирьох до шести на тиждень.

Про це заявив повідомив регіональний менеджер Lufthansa Group Рене Койнзак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Із 7 квітня кількість рейсів зросте до шести на тиждень, а з липня вони виконуватимуться щодня", - сказав він.

Койнзак зазначив, що рейси здійснюватимуться на літаках Bombardier CS300 (135 місць - ред) і CS100 (110 місць - ред).

Він уточнив, що поки що зарано говорити про можливість відкриття Swiss нових напрямків із Києва або інших великих українських міст до Швейцарії. Представник компанії додав, що рейс Цюрих-Київ було відновлено лише рік тому, і нині кількість місць за цим маршрутом буде збільшено одразу на 50%, тому потрібен час, щоб проаналізувати результати цих змін.

Swiss із 1 жовтня 2014 року припинила прямі рейси між Києвом та Цюрихом, розпочаті восени 2013 року. "Маршрут Цюрих-Київ не виправдав наших очікувань. Ситуація в Україні також відіграла свою роль", - заявила тоді представник компанії Зонья Птассек.

Європейська правда

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