Новини 4 квітня: про тиск на бізнес, вибори та змову на тендерах Міноборони 

Про фінанси. Національний банк надав можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України.

Про тиск на бізнес. Власник "Хортиці" Черняк заявляє про тиск на бізнес.

Про вибори. Moody`s не очікує, що потенційна перемога Зеленського в другому турі виборів вплине на економічну або фіскальну політику України, оскільки прем'єр і ряд міністрів призначаються і підзвітні парламенту.

Про авіасполучення з РФ. Федеральне агентство повітряного транспорту РФ запропонувало владі України провести переговори щодо відновлення авіасполучення в повному обсязі.

Про заробітчан. Сума приватних грошових переказів з-за кордону в Україну минулоріч склала 10,888 млрд доларів. Це на 17,5% більше, ніж 2017 року.

Про приватизацію. Про те, скільки Україна заробила на приватизації з початку року.

Про змову на тендерах. Антимонопольний комітет оштрафував 22 із 24-х компаній, які брали участь у тендерах Міноборони на поставку харчування для армії.

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