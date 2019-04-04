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Власник "Хортиці" Черняк заявляє про тиск на бізнес

Четвер, 4 квітня 2019, 12:35
 

Контролюючі органи одночасно почали перевірки на заводах, складах і представництвах компанії Global Spirits в Україні.

Про це заявив власник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк на своїй сторінці в Facebook.

"На всіх моїх заводах, складах і представництвах почалися ... одночасні перевірки контролюючих органів. Блокують відвантаження, перевіряють документацію, тягнуть час. Такого у мене не було з часів Януковича", — написав Черняк.

При цьому він зазначив, що перевіряючі "налаштовані в цілому добре".

"Розуміємо, кажуть, що ... підстав для перевірок немає, але ви якось кудись сходіть, самі знаєте куди і домовтеся, щоб зняли команду по перевіркам", — процитував слова представників державних органів Черняк.

Бізнесмен заявив, що не збирається ні з ким "домовлятися".

Замовником перевірок контролюючих органів Черняк назвав сина екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського — Ігоря Гладковського, назвавши його за колишнім прізвищем Свинарчук.

ОНОВЛЕНО

У свою чергу, Ігор Гладковський на сторінці в Facebook "Ваші Гроші" заявив, що "не пов'язаний з обшуками" в Global Spirits.

"Я не маю ніякого відношення до ваших проблем з правоохоронцями", - написав він.

Зазначимо, що в повідомленні Черняка не йдеться про які-небудь обшуки, що здійснюються правоохоронцями.

Нагадуємо:

Global Spirits – найбільший у Східній Європі міжнародний алкогольний холдинг.

До структури холдингу входять найбільші виробничі майданчики ЛГЗ "Хортиця" та "Одеський коньячний завод", а також дистрибуційна компанія "УДК".

До портфелю холдингу входять горілчані, коньячні та винні бренди.

Продукція Global Spirits експортується до понад 87 країн світу. Керує холдингом Євген Черняк. Центральний офіс розташований у Нью-Йорку (США).

Рекомендуємо почитати: Один день з Євгеном Черняком. Як власник Global Spirits будує бізнес у США

Економічна правда

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