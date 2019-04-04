22 компанії-постачальника харчування для армії оштрафували за змову на тендерах

Антимонопольний комітет оштрафував 22 із 24-х компаній, які брали участь у тендерах Міноборони на поставку харчування для армії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила держуповноважена АМКУ Агнія Загребельська.

"Загальний розмір штрафу, який було накладено на зазначені компанії, становить 869 млн 265 тис. 648 грн", — написала вона.

За її словами, у вчиненні порушення були визнані винними такі компанії: ТОВ "Візит" (97,4 млн грн), ТОВ "Укрпродакорд ОР" (204,4 млн грн), ТОВ "Військторг" (363,9 млн грн), ТОВ "Геус-Груп" (понад 1 млн грн), ТОВ "Продвсесвіт" (понад 1 млн грн), ТОВ "Час мрій" (понад 1 млн грн), ТОВ "Транс Логістик Центр" (6 млн грн), ТОВ "Ректан" (понад 1 млн грн), ТОВ "Латоріца-Темп" (22 млн грн), ТОВ "Валета С" (1,3 млн грн), ПП "Збалансоване харчування" (1,3 млн грн), ТОВ "ВКФ "САВА" або ТОВ "Страттор Сільвер" (2 млн грн), ТОВ "Регіональна кейтерингова компанія" (7,4 млн грн), ТОВ "Страттон Інфо" або ТОВ "Авіка" (понад 2 млн грн), ТОВ "АРТА ГРУП" (1,7 млн грн), ПП "Артек-Союз" (22,8 млн грн), НВФ "Істок-Днепр" (2,8 млн грн), ТОВ "Статпостач" (1,7 млн грн), ТОВ "Ольмира" (680 тис. грн), ПП "Інтера" (понад 1 млн грн), ТОВ "Пирятинський делікатес" (93,8 млн грн), ТОВ "Імпел Гріффін Груп" (32,5 млн грн).

Як пояснила держуповноважена АМКУ, йдеться про 7 тендерів Міноборони на закупівлю послуг із забезпечення харчуванням за контрактом особового складу військових частин Збройних Сил із очікуваною вартістю понад 2,5 млрд грн.

"Учасниками зазначених тендерів було відкликано більше 70 тендерних пропозицій, не дивлячись на те, що пропозиції останніх були найбільш економічно вигідними та могли були б бути визначені переможцями замовником", — зазначила Загребельська.

У результаті відкликання більш економічно вигідних пропозиції переможцями були визнані компанії з більшою ціною, зазначили в АМКУ.

Також Комітет встановив, що деякі із зазначених компаній мають спільну адресу та співробітників, використовували одні й ті ж засоби зв'язку та IP-адресу, їхні дії співпадали у часі. Також вони орендували одне і те ж майно для здійснення господарської діяльності, одних і тих же співробітників і схожі документи для участі у торгах тощо.

За її словами, комітет також виділив у окреме провадження матеріали щодо закупівлі, в якій брали участь компанії: ТОВ "Комплекс" Ріко", ТОВ "Пирятинський делікатес" і КНУ ім. Шевченка. Щодо цих компаній буде проведене додаткове розслідування.

Щодо 10 відповідачів АМКУ не мав інформації щодо розміру їхніх доходів. Це: ПП "Збалансоване харчування", ТОВ "Продвсесвіт", ТОВ "Статпостач", ТОВ "Арта груп", ТОВ "Авіка", ТОВ "Геус Груп", ТОВ "Валета С", ТОВ "Ольмира", ТОВ "ВКФ "Сава", ТОВ "Час мрій".

"Враховуючи відсутність зазначеної інформації в АМКУ на момент прийняття рішення, штраф за кожне порушення на зазначені компанії було накладено у розмірі до 340 тисяч гривень – 339 тисяч 999 гривень", — резюмувала держуповноважена АМКУ.

Більше інформації у презентації АМКУ.

Нагадаємо, у новому законі про публічні закупівлі залишилася сувора заборона брати участь в тендерах протягом трьох років тим фірмам, які АМКУ вніс до "чорного реєстру" через змову на тендерах.

Детальніше читайте у колонці ЕП: "Анатомія змови: як Антимонопольний комітет розслідує тендерні порушення".

Економічна правда