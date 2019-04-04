РФ пропонує Україні провести переговори про відновлення авіасполучення — росЗМІ
Федеральне агентство повітряного транспорту РФ запропонувало владі України провести переговори щодо відновлення авіасполучення у повному обсязі.
Про це повідомляє "ТАСС" з посилання на Росавіацію.
"У відповідь на заборону прямого чартерного повітряного сполучення влади України між нашими країнами, пропонуємо провести переговори і відновити повітряне сполучення на регулярній і чартерній основі між Росією і Україною у повному обсязі. Впевнені в тому, що таке рішення відповідає інтересам наших народів і авіапасажирів", - наводить заяву Росавіації агентство.
Водночас на сайті російського відомства таке повідомлення не опубліковане.
Нагадаємо:
У вересні-жовтні 2015 року Росія заборонила українським компаніям літати в РФ. Україна також повністю припинила авіасполучення з Росією.
22 березня 2019 року кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
2 квітня стало відомо, що через політ Бойка-Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
3 квітня Кабмін підтримав проект постанови Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту Бойка та Медведчука до РФ.
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