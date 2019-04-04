Скільки Україна заробила на приватизації з початку року

За перший квартал 2019 року від приватизації надійшло 184 мільйона гривень — у 5,4 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.

За весь час малої приватизації, яка стартувала восени 2018 року, продано державного майна на суму майже в 450 мільйонів гривень, зазначив він.

Трубаров також звернув увагу на те, що найбільш дорогі, конкурентні та інвестиційно привабливі підприємства так і залишаються не переданими міністерствами до Фонду.

"Це 29 об’єктів малої приватизації, які можна успішно продати і котрі могли би ефективно працювати з новим власником, сплачувати податки і створювати нові робочі місця", — написав в. о. голови ФДМ.

Він нагадав, що перший квартал 2018 року завершив старі процедури приватизації.

"Бо починаючи з 7 березня минулого року набув чинності новий закон про приватизацію, і вона пішла абсолютно за новими, прогресивними, європейськими правилами", — зазначив він.

Раніше у Фонді держмайна назвали боржників із передачі підприємств на приватизацію, серед яких — Кабінет міністрів, 5 міністерств і кілька держпідприємств.

Згідно із Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", об'єктами малої приватизації стають активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн. На продаж їх виставляють Фонд держмайна та місцеві органи влади.

Економічна правда