НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках
Національний банк надав можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Для поступового переходу України до вільного руху капіталу Національний банк надає можливість відкривати рахунки новим суб'єктам фінансового ринку України — юридичним особам-нерезидентам, в тому числі іноземним інвестиційним фондам і компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів.
Право відкривати рахунки в українських фінансових установах і здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам-нерезидентам України передбачають Закони "Про валюту та валютні операції" і "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій", а також Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
З цією метою Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів.
Вона, зокрема регулює порядок відкриття/закриття банками: рахунків клієнтів-резидентів і нерезидентів України (фізичних і юридичних осіб); кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів; рахунків міжнародних фінансових організацій, а також керуючого за договором управління майном.
"Спрощення в порядку відкриття рахунків клієнтів, передбачене цими Правилами, позитивно вплине на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям: скасування подання клієнтами банків при відкритті рахунків картки із зразками підписів - відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які згідно із законодавством мають на це право, і що не вимагає нотаріального посвідчення; зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Читайте також: Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua