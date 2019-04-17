Новини 17 квітня: тарифи на газ, "маршрутка" від Uber, підвищення зарплат

Про тарифи на газ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює відставку глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в разі відмови компанії знизити до 24 квітня 2019 року ціну на газ, що відпускається для потреб населення.

"Нафтогаз", у свою чергу, просить скасувати Положення про покладення спеціальних обов’язків, бо інакше компанія буде змушена з 1 травня підняти ціну на газ для населення на 15%.

Про "маршрутку" від Uber. Компанія Uber планує в травні 2019 року запустити в Києві пілотний проект Uber Shuttle - сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі, який буде слідувати по ряду обраних напрямків у межах міста.

Про підвищення зарплат. У I кварталі 2019 року підприємці України поліпшили свої прогнози щодо темпів зростання економіки протягом наступних 12 місяців.

Про Ryanair. Ryanair відкрив продажу квитків на маршрут Одеса–Гданськ, який став шостим напрямком бюджетника з Одеси.

Про російську нафту. Польща знайшла заміну російській нафті.

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Небезпечний туризм. Чому не варто літати чартерами в Туреччину та Єгипет

Що не так з "чартерними" авіакомпаніями, якими українці літають на популярні курорти, і чому ці перевізники все більше наражають на небезпеку пасажирів.

Як влаштований кіберзахист мобільного оператора: репортаж з кіберцентру Turkcell

Мобільний оператор lifecell привіз 11 українських журналістів у головний офіс компанії Turkcell Group у Стамбулі, познайомив з керівництвом групи і показав центр оперативного управління турецької мобільної мережі та центр кібербезпеки. (рос)