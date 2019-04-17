Бізнес готується підвищувати зарплати — НБУ

У I кварталі 2019 року підприємці України поліпшили свої прогнози щодо темпів зростання економіки протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, за результатами опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у I кварталі 2019 року.

"Українські компанії в I кварталі 2019 року поліпшили свої прогнози як щодо темпів зростання економіки, так і щодо розвитку власного бізнесу протягом наступних 12 місяців. Підприємства очікують уповільнення інфляції та помірне послаблення курсу", - йдеться в повідомленні.

У першому кварталі очікування бізнесу щодо ділової активності покращилися.

Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, в т. ч. за рахунок зростання виробництва і продажу продукції, зокрема на експорт. При цьому пожвавлення ділової активності очікує бізнес усіх видів економічної діяльності.

У зв’язку з цим компанії планують збільшити інвестиції в основні засоби, активніше залучати кредитні ресурси та нових працівників. При цьому більшість компаній - 74,1% - вважають, що їхні витрати на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть.

Позитивні очікування бізнесу щодо зростання обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців суттєво поліпшилися. Більше третини – 38% - компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть, а 12,7% прогнозують, що знизяться. Баланс відповідей щодо зростання виробництва становить 25,3% (у попередньому опитуванні – 18,2%).

При цьому позитивні очікування спостерігаються серед підприємств усіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніше налаштовані підприємства торгівлі (баланс відповідей у торгівлі 31,9%).

Поліпшились очікування бізнесу щодо інфляції. Підприємці очікують, що протягом наступних 12 місяців інфляція становитиме 9%. Також суттєво зросла частка компаній, які очікують інфляцію близьку до цілі Національного банку, – 5% у першому кварталі 2020 року.

Поліпшення інфляційних очікувань пов’язане, зокрема оптимістичнішими прогнозами бізнесу курсу гривні. Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 29,32 гривень за долар США. У попередньому кварталі цей показник становив – 29,99 гривень за долар США.

На відміну від попереднього опитування, коли майже половина респондентів прогнозувала, що курс протягом наступних 12 місяців коливатиметься на рівні 29-30 гривень за долар США, у I кварталі 2019 року майже половина опитаних вважає, що курс протягом наступних 12 місяців не перевищить позначки 29 гривень за долар США.

У Нацбанку зазначають, що опитування проводилося з 4 лютого по 6 березня 2019 року. В опитуванні взяли участь 703 підприємства із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 17,6% – компанії переробної промисловості, 16,6% – сільського господарства, 15,8% – оптової торгівлі, 12,7% – транспорту та зв’язку, 6,7% – добувної промисловості, 5% – сфери електроенергії та водопостачання, 4,7% – роздрібної торгівлі, 2,7% – будівництва, решта 18,2% – підприємства інших галузей.

Економічна правда