Небезпечний туризм. Чому не варто літати чартерами в Туреччину та Єгипет
Через декілька місяців в Україні розпочнеться туристичний сезон, і близько 500 туроператорів відправлять на відпочинок за кордон понад 2 мільйони українців.
Більшість туристів полетять до Туреччини та Єгипту. Тури до цих країн стартують від 300 доларів, а в деяких випадках – ще менше, тому українці залюбки платять за "all inclusive", що поміж іншого передбачає й авіапереліт.
За даними Держстату щодо структури витрат туроператорів, у 2017 році вони офіційно заплатили авіаперевізникам 3,2 млрд грн. Ласий шматок, більша частка якого, зазвичай, дістається маловідомим авіакомпаніям.
Через них потім виникає левова частка проблем туристів, пов'язана із затримкою рейсів і ночівлею в аеропортах на чемоданах. Подібні історії відбуваються щороку.
Для 2018 року показовим є випадок з літаком авіакомпанії Bravo Airways, який зазнав суттєвих ушкоджень при посадці в Жулянах і викотився за злітно-посадкову смугу. Літак виконував рейс з Анталії, на борту було 169 пасажирів.
Ця подія припала на пік затримок і скасованих рейсів в 2018 році.
За даними офіційного веб-сайту аеропорту "Київ", в червні липні 2018 року лідерами за кількістю запізнень вилетів та скасованих рейсів стали українські авіакомпанії Bravo Airways , Anda Air та YanAir Airlines.
Кількість вильотів, скасованих авіаперевізниками протягом червня-липня 2018 року з аеропорту "Київ"
|
Авіакомпанія
|
Червень
|
Липень
|
Кількість рейсів
|
Кількість скасованих рейсів
|
Кількість рейсів
|
Кількість скасованих рейсів
|
Bravo Airways
|
200
|
28
|
199
|
36
|
Anda Air
|
48
|
10
|
75
|
8
|
YanAir Airlines
|
81
|
8
|
80
|
4
|
SkyUp Airlines
|
97
|
2
|
101
|
5
|
Ernest Airlines
|
36
|
1
|
44
|
4
|
Wizz Air
|
283
|
2
|
347
|
-
|
AIR Alanna
|
15
|
2
|
-
|
-
|
LOT
|
43
|
1
|
41
|
-
Протягом червня-липня 2018 року ці три перевізники скасували майже сотню вильотів лише з Жулян. А ті, які не були скасовані, часто здійснювалися із затримками, тривалість яких сягала десятків годин:
Чартерні рейсии з Жулян, 30 червня 2018
|Розклад
|Призначення
|Статус
|Авіакомпанія
|Рейс
|Затримка, год:хв
|1:30
|Анталія
|Вилетів о 12:04
|Anda Air
|DM2261
|10:34
|1:55
|Даламан
|Вилетів о 9:43
|Brawo Airways
|BAY4423
|7:48
|2:00
|Монастір
|Відмінено
|Brawo Airways
|BAY7371
|Відмінено
|3:05
|Шарм-еш-Шейх
|Вилетів о 4:55
|SkyUP
|KUP8301
|1:50
|3:05
|Анталія
|Вилетів о 4:43
|SkyUP
|KUP7001
|1:38
|3:15
|Амман
|Вилетів о 7:42
|Brawo Airways
|BAY781
|4:27
|5:20
|Тіват
|Вилетів о 8:46
|Brawo Airways
|BAY4463
|3:26
|8:30
|Анталія
|Вилетів о 20:07
|Brawo Airways
|BAY4405
|11:37
|8:45
|Батумі
|Вилетів о 9:32
|Yanair
|YE215
|0:47
|9:45
|Анталія
|Відмінено
|Anda Air
|DM2161
|Відмінено
|10:00
|Анталія
|Вилетів о 11:13
|SkyUP
|KUP7021
|1:13
|12:40
|Патри
|Вилетів о 16:01
|Brawo Airways
|BAY4413
|3:21
|13:20
|Шарм-еш-Шейх
|Вилетів о 15:39
|SkyUP
|KUP8321
|2:19
|13:50
|Стокгольм
|Вилетів о 19:57
|Brawo Airways
|BAY307
|6:07
|14:40
|Батумі
|Затримується до 16:40
|Brawo Airways
|BAY4449
|1 день і 2:00 год
|16:30
|Даламан
|Вилетів о 0:28
|Anda Air
|DM2531
|7:58
|17:00
|Анталія
|Вилетів о 19:23
|SkyUP
|KUP7031
|2:23
|18:00
|Шарм-еш-Шейх
|Відмінено
|Brawo Airways
|BAY2461
|Відмінено
|21:35
|Тирана
|Вилетів о 23:57
|Brawo Airways
|BAY553
|2:22
|22:15
|Ербіль
|Вилетів о 9:21
|Brawo Airways
|BAY301
|11:06
|22:55
|Анталія
|Вилетів о 4:37
|Anda Air
|DM2361
|5:42
Джерело: https://iev.aero/departures?date=30-06-2018
Розповідь пілота
Розібратися в тонкощах і нюансах роботи на ринку чартерних перевезень автору допоміг колишній пілот повітряного судна, що належить одній з перелічених компаній. Із зрозумілих причин розкривати себе він не захотів.
Від його розповіді у будь-кого з подорожуючих кров застигне в жилах.
Головні висновки із розмови з пілотом: чартерні авіакомпанії купують дешеві старі літаки, беруть на себе нереальні зобов’язання щодо кількості перельотів, а потім ще економлять на зарплатах і на технічному обслуговуванні.
Останній з цих пунктів заслуговує на окреме розслідування. За словами пілота, обман в технічному обслуговуванні літаків в Україні – це звичайна практика.
"Наприклад, якийсь агрегат вийшов з ладу. Літак з такою проблемою, відповідно до документів, може літати 10 днів і все. Що вони роблять в такому випадку? Десять днів минуло, вони пишуть, що полагодили, а потім одразу пишуть, що знову поламався, і продовжують знову на десять днів", – пояснює просту схему співбесідник.
За його словами, деколи самі інженери брешуть пілотам, заставляючи їх вірити, що несправність на літаку була усунена.
"Фізичної можливості переконатися, що цей агрегат працював, а потім знову поламався, у мене немає. Тільки якщо я прилетів на цьому літаку і в цей день закінчився ліміт часу щодо відмови. А так техніки роблять невинні очі і кажуть, що саме так і сталося: полагодили, запрацювало і знову поламалося. Ну а технікам ці вказівки дає директор", – каже пілот.
Так само недбало, судячи із розповіді співрозмовника, малі авіаперевізники ставляться і до кадрового питання.
"Нікому літати. Пілоти тікають за кордон. Літак є, але летіти нікому. Проблема в оплаті. Всі контори на кшталт "Браво", "Буковини", "Анда", "Хорс" чи "Ян Ейр" банально часто карали грошима. Відпрацював місяць, а зарплату не дають, занижують або затримують. Ці контори набирають або зовсім молодих або пілотів з конкретними "зальотами", тобто людей, яких можна тримати на гачку, і вичавлюють з них все, порушуючи при цьому усі можливі трудові норми", – наголошує співрозмовник.
Старі літаки з "третього світу"
Літаки в чартерних авіакомпаніях переважно старі. Середній вік літака суто чартерних авіаліній сягає 27 років.
Вік літаків чартерних компаній України
|Авіакомпанія
|Вік літака, років
|Anda Air
|McDonnell Douglas MD-83
|31,4
|McDonnell Douglas MD-83
|25,8
|Airbus A319
|22,4
|Bravo Airways
|Boeing 737-5
|27,1
|Boeing 737-5
|28,6
|McDonnell Douglas MD-83
|28,2
|Bukovyna
|McDonnell Douglas MD-82
|25,9
|McDonnell Douglas MD-82
|29,6
|McDonnell Douglas MD-82
|29,1
|Dream Wind
|Boeing 737-3
|28,6
|Boeing 737-3
|27,8
|Jonika
|Boeing 737-3
|20,1
|Boeing 737-4
|25,4
|Ruta Air
|Boeing 737-5
|20,7
|Boeing 737-5
|26,6
|Ukrainian Wings
|Boeing 737-4
|29
|Boeing 737-5
|27,3
|YanAir
|Boeing 737-3
|26,6
|Boeing 737-4
|30,4
|Boeing 737-3
|30,8
|Boeing 737-4
|29,5
|Airbus A321
|21,3
|Boeing 737-4
|29,1
Ніколи не чули про Dream Wind, Jonika та Ruta Air? Нічого дивного, літаки вони отримали лише у 2018 році. А відкриття нових авіакомпаній в Україні, схоже, стає ледь не національним видом спорту.
Загалом 20-30 років – не вік для якісного літака, але за єдиної важливої умови – здійснення своєчасного та якісного експлуатаційного обслуговування.
Літаки, які часто купують українські "чартерники", походять з країн, які не відомі своєю високою культурою технічного обслуговування літаків.
Для прикладу, за даними ресурсу www.planespotters.net, 31-річний літак MD-83, яким зараз користується Anda Air, був залишений на зберігання в аеропорту Буркіна Фасо в 2014 році. В 2017 році, після короткого користування в Болгарії, він потрапив в Україну.
Інший приклад – 28-річний MD-83 від Bravo Airways прилетів з Афганістану. А 27-річний Boeing 737 та 21-річний 321 Airbus від YanAir прилетіли до нас з Еритреї. В обох цих країнах є авіакомпанії, яким заборонено літати в ЄС.
В інтернеті легко знайти оголошення про продаж літаків подібного віку і моделі, які продаються за пару мільйонів доларів. У той же час літаки відносно нової модифікації будуть коштувати декілька десятків мільйонів. На те є причини: старі частіше ламаються і частіше потребують заміни дорогих деталей.
Чартери з ракетами на борту
Ще одна історія, пов'язана із малими авіакомпаніями – це окремий бізнес на контрабанді. Одна з таких авіакомпаній навіть фігурувала у скандалі щодо допомоги Ірану в обхід американських санкцій.
США не дозволяють поставку авіакомплектуючих та літаків в Іран. Проте, це не заважає деяким авіакомпаніям закуповувати на себе комплектуючі і поставляти їх в обхід санкцій.
А деколи разом з комплектуючими на борту можуть опинитись навіть ракетні комплекси.
В одному зі своїх прес-релізів в січні 2017 року митники розкрили шокуючі деталі про один з рейсів з Києва на Іран:
"Під час спільного огляду в 3-х ящиках виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот". У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків".
Йдеться про звичайний пасажирський рейс.
Звісно, що про ніякі норми безпеки перевезення озброєння, виробленого ще в 70-х роках, навіть не йдеться. Це загроза життю не лише пасажирів та екіпажу судна, а жителів населених пунктів, над якими пролітатиме такий літак з подібним вибуховим вантажем.
Цей випадок від імені авіакомпанії, яка фігурувала у скандалі, в одному з телесюжетів коментував такий собі "представник компанії" Олег Мовчан. Назва компанії так і не була озвучена.
Проте автор знайшов в Фейсбуці чоловіка з таким самим прізвищем та ім'ям, у профілі якого зазначено, що він раніше працював на Bravo Airways – найбільшого перевізника туристів серед чартерів.
Тобто, в країні, яка вже декілька років перебуває в стані війни, і яка офіційно припинила експорт залишків радянської зброї з армійських складів, хтось все-таки зміг роздобути ракетні комплекси на продаж, а літак чартерної авіакомпанії, популярної серед туроператорів, збирався вивезти їх на пасажирському рейсі.
Як відом, головна причина невдоволення США – допомога, яку прямо чи опосередковано надають/надавали українські авіакомпаній іранській Mahan Air.
Цю авіакомпанію США звинувачують у наданні логістичних послуг силам "Кудз" – елітним військам Ірану, які воюють за кордоном. 8 квітня 2019 року США внесли сили "Кудз" до списку терористичних організацій.
На Капітолійському пагорбі вже неодноразово обурювались та дорікали Україні за допомогу Ірану. Нещодавно Мінфін США в черговий раз наклав санкції на українську авіакомпанію Дарт, раніше відому як Аланна.
З жовтня 2018 року США відновили санкції проти низки інших іранських компаній, включаючи Iran Air. Згідно з даними сайту Planespotters, наразі українська авіакомпанія "Буковина" здає згаданій іранській компанії один із трьох своїх літаків в лізинг.
Два інші літаки авіакомпанії "Буковина" успішно возять українських туристів в Єгипет і Туреччину.
Проте, це не все. В квітні 2018 року Reuters викрило українську авіакомпанію Хорс в постачанні літаків до також обкладеної санкціями Сирії. Ці ж літаки, як виявилось, доправляли російських найманців з Ростова до Сирії.
Як виглядає Україна в очах світової спільноти, коли переконує США ввести чи посилити санкції проти Росії, водночас допомагаючи Ірану обходити накладені на нього обмеження, і доправляючи туди протитанкові комплекси?
Цю тему вже неодноразово раніше піднімали публічно в США: "Україна повинна витримувати санкції проти Ірану".
Що загрожує Україні і що може зробити держава
Поточна "бізнес модель" українських чартерних авіаперевізників загрожує рядом речей.
По-перше – це гибель людей.
В 2018 році сталось два інциденти з чартерними авіакомпаніями, які відображені в звіті Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.
Перший – вищезгаданий рейс Bravo Airways 14 червня, під час якого літак викотився за злітну смугу і отримав значні пошкодження.
Інший інцидент, який згадується у звіті і не висвітлювався в ЗМІ, стався з літаком YanAir при вильоті з Харкова. Літак не зміг загерметизуватись, після чого мусив сісти в Києві, а в салоні при посадці випали кисневі маски.
По-друге, системна допомога українських авіакомпаній по обходу санкцій США до Ірану та Сирії в плані постачання літаків та зброї може призвести до зменшення воєнної допомоги Україні, а також посилює аргументи щодо зняття санкцій з Росії.
По-третє, порушення державних органів у нагляді за авіалініями можуть призвести до повної заборони польотів усіх українських авіакомпаній до ЄС. Таке вже сталось в 2016 році з Казахстаном.
Логіка ЄС проста – якщо державні органи не можуть контролювати ряд окремих авіаліній, значить ми не можемо довіряти їх контролю за будь-якими авіалініями.
По-четверте, і до цього вже всі звикли – десятки тисяч українців будуть застрягати в аеропортах, і усі відповідальні чиновники будуть їх визволяти за рахунок державного бюджету через МЗС.
Унеможливити потенційну катастрофу можливо, лише змусивши контролюючі органи виконувати свою роботу.
Пілоти, з якими спілкувався автор, розповідали про корупцію в органах авіаційного нагляду, яка дозволяє кримінальній діяльності авіаліній існувати.
Крім того, необхідно забезпечити соціальний захист осіб, які працюють в сфері авіаперевезень, зокрема пілотів і спеціалістів з технічного обслуговування. Як це зробити? Щонайменше, змінами в законодавство – встановити рівень заробітної плати для представників цих професій на належному рівні.
Людина, яка керує чи відповідає за технічний стан літального апарату, в якому щодня перебуває сотні людей, не може отримувати мінімалку.
У свою чергу, туристи, купуючи путівку, повинні мати право вибору авіалінії, та можливість отримання гідної компенсації у випадку заміни літака. Україна так само може запровадити європейські правила компенсації за відкладені та скасовані рейси.
Мар'ян Заблоцький, голова ГО "Українське товариство економічних свобод"
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