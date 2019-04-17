Польща знайшла заміну російській нафті

Майже половина сирої нафти, що імпортується до Польщі компанією PKN Orlen, надходить не з Росії внаслідок диверсифікації поставок сировини.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зокрема, розширюється співпраця з Saudi Aramco Oil Company. Укладені нові контракти на поставки саудівської нафти на нафтопереробні заводи PKN Orlen, а також покупка важкого мазуту, виробленого Orlen Lietuva, саудівським партнером.

Торговельні відносини з саудівським концерном PKN Orlen встановив в 2016 році шляхом підписання першого контракту на поставку сирої нафти за довгостроковим контрактом. У квітні 2018 року в рамках політики диверсифікації поставок, компанії підписали додаток до угоди, згідно з яким обсяг поставок саудівської нафти збільшився до 300 тисяч тонн сировини на місяць.

Завдяки проведеній PKN Orlen політиці диверсифікації напрямків поставок, в даний час 30% сирої нафти, що переробляється на всіх НПЗ компанії в Польщі, Литві та Чехії надходить не з Росії.

У той же час майже 50 відсотків сирої нафти, що імпортується до Польщі, поставляється не з Росії.

Наразі сира нафта з Норвегії, Анголи, Нігерії та Саудівської Аравії імпортується на нафтопереробний завод PKN Orlen в Плоцьку на додаток до російської сирої нафти.

Нагадаємо, нещодавно Росія вперше оцінила вартість усієї своєї нафти.