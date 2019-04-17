Одеса обійде Львів за кількістю рейсів Ryanair

Ryanair відкрив продажу квитків на маршрут Одеса–Гданськ, який став шостим напрямком бюджетника з Одеси.

Про це свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.

Мінімальна вартість перельоту починається від 32 євро в одну сторону з урахуванням перевезення тільки одного предмета ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см.

Польоти почнуть виконуватися з 29 жовтня двічі на тиждень по вівторках і суботах.

Вильоти з Одеси о 20:45, вильоти з Гданська о 17:00. Час у дорозі становитиме 2 години 10 хвилин.

В системі вказано, що фактичним перевізником на маршруті буде виступати польська дочка Ryanair - Ryanair Sun.

Раніше ірландський лоукостер анонсував відкриття п'яти маршрутів з Одеси: одного до Німеччини і чотирьох до Польщі.

Таким чином, мережа напрямків Ryanair з Одеси, на які вже відкрито продаж, включає наступні маршрути:

Одеса-Краків: з 19 червня два рази в тиждень (середа, неділя);

Одеса-Берлін: з 29 жовтня два рази на тиждень (понеділок, п'ятниця);

Одеса-Вроцлав: з 29 жовтня два рази на тиждень (вівторок, субота);

Одеса-Катовіце: з 29 жовтня три рази на тиждень (вівторок, четвер, субота);

Одеса-Гданськ: з 29 жовтня два рази на тиждень (вівторок, субота);

Одеса-Познань: з 30 жовтня два рази в тиждень (середа, субота).

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Нагадуємо:

Харків та Одеса стануть третім і четвертим українськими містами в маршрутній мережі Ryanair.

Наразі ірландський лоукостер літає з київського аеропорту "Бориспіль" і Львова.