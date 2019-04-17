З 1 травня доведеться підняти ціну на газ — "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" звернувся до уряду з проханням скасувати Положення про покладення спеціальних обов’язків, бо інакше компанія буде змушена з 1 травня підняти ціну на газ для населення на 15%.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Нафтогазу.

"Ціна на газ для роздрібних постачальників газу для населення, виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів з 1 травня 2019 року піднімається на 15% до рівня 7184,8 грн за 1000 кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортування і розподіл)", - заявили в компанії.

"При цьому ринкова ціна газу на травень, опублікована станом на 16 квітня Українською енергетичною біржею, становить 6800 грн за 1000 кубометрів з ПДВ, або на 27% нижче ціни, розрахованої згідно з вимогами Кабінету міністрів", - прокоментували у Нафтогазі.

Водночас, стверджує компанія, без рішення Кабінету міністрів про скасування Положення про покладення спеціальних обов’язків Нафтогаз не має права самостійно зменшувати вартість ресурсу, який вона постачає роздрібним постачальникам газу, виробникам тепла та іншим споживачам, які підпадають під дію Положення про ПСО.

"9 квітня 2019 року НАК "Нафтогаз України" звернулась до Кабінету міністрів з проханням скасувати затверджене ним Положення про покладення спеціальних обов’язків, яке вимагає підвищення ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року, або внести відповідні зміни до нього. Наразі для Нафтогазу є обов’язковим виконання вимог постанови КМУ №867 від 19.10.2018, яка затверджує Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - зазначили у НАК.

У компанії заявляють, що постанова №293, ухвалена урядом 3 квітня 2019 року, не звільняє Нафтогаз від зобов’язання виконувати чинну постанову №867, з огляду на норми прямої дії статей 8 та 19 Конституції.

Вона також не накладає на Нафтогаз нових спеціальних обов’язків та не скасовує чинного Положення про ПСО.

"Нафтогаз неодноразово звертався до уряду з проханням скасувати постанову №867 або привести встановлену нею ціну до рівня ринкової. Порушення цього Положення загрожує компанії та її посадовим особам як відповідальністю за порушення Ліцензійних умов постачання природного газу, так і відповідальністю за кримінально карані правопорушення", - зазначили у НАК.

Нагадуємо:

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про зниження в квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну про PSO.

За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.

У зв'язку з цим Коболєв запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецзобов'язань і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.

З 1 листопада 2018 року кінцева ціна на газ для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубометрів.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з розрахунками ЕП, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Раніше ціна газу для поставок населенню і ТКЕ становила 4942 гривні за тисячу кубів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів - 6958 гривні за тисячу кубів.

Більш детально про оновлену формулу, за якою розраховується ціна на газ для населення, читайте за посиланням.

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