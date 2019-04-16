Новини 16 квітня: суперечка між тютюновим гігантом та податковою, перемога "Укрнафти" над Росією, Нефьодов

Про перемогу "Укрнафти" над Росією. Суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

Про суперечку між тютюновим гігантом та податковою. Судова справа між Державною фіскальною службою і "Філіп Морріс Україна" на 635 мільйонів гривень закрита внаслідок скасування податкових повідомлень–рішень.

Про оплату карткою без пін–коду. Міжнародна платіжна система MasterСard з 15 квітня збільшила до 500 грн максимальну суму покупок, при безконтактній оплаті яких не потрібно вводити пін-код.

Про дефіцит торгівлі товарами. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні–лютому 2019 року збільшилось на 4,5% в порівнянні з січнем–лютим 2018 року - до 760 мільйонів доларів.

Про суд Коломойського за "Приватбанк". Суд відклав розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку до 7 травня.

Про Нефьодова. Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов за результатами конкурсу обійме посаду глави Державної митної служби.

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Власники lifecell про заробіток в Україні: не те що хліб не їмо, навіть водички попити не можемо

Голова наглядової ради Turkcell Group Ахмет Акча розповів, коли lifecell почне приносити прибуток, чому хоче експортувати в Україну електромобілі, про плани щодо 4G і 5G і вибори президента.(рос)