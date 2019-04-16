Суд відклав розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Господарський суд Києва у вівторок оголосив перерву до 7 травня 2019 року у справі за позовом екс-акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року між Мінфіном та особами, що були на той момент його акціонерами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пунктом про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання.

Водночас суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. На думку міністерства, в матеріалах справи відсутні будь-які докази наявності права власності І.Коломойського і Triantal на акції Приватбанку, підтвердження процесуальної право- та дієздатності Triantal Investments Ltd і повноважень осіб, що діяли від імені позивачів, на підписання позовної заяви.

Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов І.Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій Приватбанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року.

Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати до 26 березня зазначений договір купівлі-продажу.

Читайте інтерв'ю - Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

ЕП з'ясувала, чи можливе повернення банку - Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Зараз Окружний адміністративний суд Києва розглядає справу за позовом Ігоря Коломойського про націоналізацію ПриватБанку, наступне засідання призначено на 18 квітня.