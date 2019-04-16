Mastercard збільшив ліміт безконтактної оплати без пін–коду до 500 гривень

Міжнародна платіжна система MasterСard з 15 квітня збільшила до 500 грн максимальну суму покупок, при безконтактній оплаті яких не потрібно вводити пін-код.

Про це повідомляє прес-служба Кредобанку.

"З 12 квітня міжнародна платіжна система Mastercard збільшила ліміт на безконтактні операції без введення PIN-коду зі 100 грн до 500 грн", - йдеться в повідомленні.

У банку додали, що платежі через Google Pay і Apple Pay не потрапляють під такі обмеження — за ними ліміти встановлює власник терміналу.

Як передає FinClub, директор з розвитку бізнесу Mastercard Юрій Батхін заявив, що 95% всіх безконтактних платежів вписуються в ліміт до 500 грн.

Він уточнив, що при оплаті смартфоном через цифрові гаманці Google Pay і Apple Pay вводити PIN-код навіть для платежів понад 100 гривень не потрібно, оскільки "клієнт вже пройшов ідентифікацію".

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Нагадуємо:

Раніше Mastercard оголосила про зміну правил автоматичного списання коштів із карт.

Власники банківських карт Visa в Україні вже цього року зможуть оплачувати покупки в торговельних точках до 1000 грн без введення PIN-коду.

Точна дата переходу на новий стандарт невідома.

Економічна правда