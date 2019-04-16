Стало відомо, хто очолить митницю та податкову
Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов за результатами конкурсу обійме посаду глави Державної митної служби.
Про це ЕП повідомили співрозмовники в уряді і ДФС.
За цими даними, податкову очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов, а його заступником стане Євген Бамбизов, який зараз обіймає посаду заступника глави ДФС із приставкою "в.о.".
Як повідомило міністерство фінансів, на крісло очільника ДПС претендували 5 кандидатів, ДМС - 6.
У ході другого етапу конкурсу вони складали тести на знання законодавства та розв’язували ситуаційні завдання, першим етапом був іспит на володіння іноземною мовою.
За результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь, окрім Верланова - виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко та заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.
Конкуренти Нефьодова - проректор Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш і керівник ГО "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварець.
Останній етап відбору - співбесіда – розпочнеться 23 квітня о 10:00. За співбесідою можна буде спостерігати у прямому ефірі.
Цього ж дня будуть підбиті підсумки, і конкурсна комісія рекомендуватиме уряду переможців для призначення на посади керівників ДПС та ДМС.
Нагадаємо:
20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб складе по 24 тисячі гривень.
18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.
Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.
Економічна правда
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