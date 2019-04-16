Стало відомо, хто очолить митницю та податкову

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов за результатами конкурсу обійме посаду глави Державної митної служби.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в уряді і ДФС.

За цими даними, податкову очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов, а його заступником стане Євген Бамбизов, який зараз обіймає посаду заступника глави ДФС із приставкою "в.о.".

Як повідомило міністерство фінансів, на крісло очільника ДПС претендували 5 кандидатів, ДМС - 6.

У ході другого етапу конкурсу вони складали тести на знання законодавства та розв’язували ситуаційні завдання, першим етапом був іспит на володіння іноземною мовою.

За результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь, окрім Верланова - виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко та заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Конкуренти Нефьодова - проректор Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш і керівник ГО "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварець.

Останній етап відбору - співбесіда – розпочнеться 23 квітня о 10:00. За співбесідою можна буде спостерігати у прямому ефірі.

Цього ж дня будуть підбиті підсумки, і конкурсна комісія рекомендуватиме уряду переможців для призначення на посади керівників ДПС та ДМС.

Нагадаємо:

20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб складе по 24 тисячі гривень.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.

Економічна правда