"Укрнафта" перемогла Росію в міжнародному арбітражі

12 квітня 2019 року арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

У повідомленні зазначається, що у квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта".

"Усі спроби ПАТ "Укрнафта" повернути контроль над захопленими адміністративними приміщеннями і АЗС, включно з продуктовими крамницями, обладнанням і відповідними дозволами і ліцензіями), через звернення до запроваджених державою-агресором "правоохоронних органів" виявились марними", — наголошують в компанії.

Також речники компанії зазначають, що у жовтні 2014 року ПАТ "Укрнафта" повідомило державу-агресора про порушення прав, керуючись положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Натомість, як зазначається в повідомленні, Російська Федерація проігнорувала повідомлення ПАТ "Укрнафта" про наявність спору за угодою.

"У зв’язку з цим 3 червня 2015 року ПАТ "Укрнафта" передало спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою", — зазначають в компанії.

Російська Федерація оскаржила зазначене рішення до Верховного Суду Швейцарії, але останній рішенням від 16 жовтня 2018 року суд відхилив позов Російської Федерації. При цьому Верховний Суд Швейцарії погодився з арбітражним судом у тому, що ПАТ "Укрнафта" є інвестором за угодою, а майно ПАТ "Укрнафта" на території АР Крим — інвестиціями.

12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,455 млн доларів компенсації за експропріацію інвестицій компанії на території АР Крим, а також понад 3,5 млн дол арбітражних витрат.

На суму компенсації, згідно з рішенням арбітражного суду, нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. На квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5,5 млн доларів.

"Позитивного рішення арбітражного суду ПАТ "Укрнафта" змогло досягти за загального сприяння міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта", які не лише допомогли у виборі способу захисту порушених прав, а й сприяли ПАТ "Укрнафта" в оплаті арбітражних витрат", — наголошується в повідомленні.

ПАТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.

50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — близько 42% акцій.

Нагадаємо:

Українські інвестори розпочали принаймні вісім інвестиційних арбітражів проти Росії на підставі угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року ("Інвестиційна угода").

Інвестиційні позови, зокрема, подали "Нафтогаз" разом з дочірніми компаніями, Ощадбанк, аеропорт "Бельбек", Ігор Коломойський, Приватбанк, "Укрнафта".

26 грудня Ощадбанк став першою державною компанією, яка виграла кримський арбітраж проти Росії. Трибунал визначив банку компенсацію у розмірі близько 1,3 млрд дол, і на цю суму щоденно нараховується пеня у розмірі майже 100 тис дол.