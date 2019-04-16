Власники lifecell про заробіток в Україні: не те що хліб не їмо, навіть водички попити не можемо

Голова наглядової ради Turkcell Group Ахмет Акча розповів, коли lifecell почне приносити прибуток, чому хоче експортувати в Україну електромобілі, про плани щодо 4G і 5G і вибори президента.(рос)

Накануне мобильный оператор lifecell привез 11 украинских журналистов в главный офис материнской компании Turkcell Group в Стамбуле, познакомил с руководством группы, показал центр оперативного управления турецкой мобильной сетью и центр кибербезопасности.

Знакомство и общение с руководством Turkcell Group — с главой наблюдательного совета Turkcell Group Ахметом Акча — стало ключевым событием пресс-тура.

Акча дал откровенные ответы на ряд острых вопросов журналистов, как по поводу финансовых результатов и перспектив дочерней компании lifecell, так и относительно налоговой системы Украины, ожиданий от президентских выборов, перспектив сплошного покрытия нашей страны 4G связью и права на справедливое к себе отношение в Украине.

В отличие от Турции, где Turkcell — доминирующий мобильный оператор с годовым доходом 3 млрд дол , чистым доходом 350 млн дол, абонентской базой 36,7 млн абонентов, его дочерняя украинская компания lifecell — третий в стране мобильный оператор по всем параметрам.

Более того, за 15 лет турки вложили в lifecell 2 млрд дол и пока не вернули ни одного цента инвестиций. Только в 2018 году инвестировали 150 млн дол, признался глава наблюдательного совета.

Журналист "Экономической правды" выбрал самые интересные вопросы журналистов и ответы Ахмета Акча и CEO lifecell Исмет Язиджи, который также присутствовал на встрече.

Про ожидания от президентских выборов

— Какие у вас есть опасения в связи с президентскими выборами в Украине, и какие шаги вы бы хотели увидеть со стороны нового руководства страны в сфере бизнеса?

А.А. — Мы следим за выборами в Украине и кого бы не выбрал демократическим путем народ Украины к любому результату отнесемся с уважением, потому что верим в Украину и работаем в Украине уже более 15 лет. Уже и нам, по идее, должны были дать право голоса на выборах. (улыбается — ЭП).

Я считаю, что любой бизнесмен, придя на работу, должен отбросить всё на задний план и сконцентрироваться на работе. Такие люди дают возможность заработать другим, такие люди занимаются продвижением, такие люди занимаются модернизацией, такие люди вносят вклад в развитие страны за счёт тех же инвестиций, которые они осуществляют.

Кто бы не стал президентом страны, он должен, придя к власти, отодвинуть политику на второй план, закатать рукава и работать на благо своей страны и своего народа.

О налоге на выведенный капитал

— Как вы относитесь к законопроекту о налоге на выведенный капитал , который сейчас активно обсуждается в Украине ?

И.Я. — Что касается налогового законодательства Украины, то могу сказать, что не только в нашем секторе, но и в других отраслях ждут нормальную налоговую систему.

Что касается отрасли, то могу сказать, что в Украине несправедливая система налогообложения, потому что нерезиденты Украины облагаются налогами и мы, как компания, которая в числе прочего экспортирует свою продукцию, не можем сделать даже возврат НДС.

Я нахожусь на должности генерального директора в Украине порядка 2 лет и с самого начала отслеживаю политику налогообложения в Украине. По нашему мнению, только недавно начались позитивные сдвиги, но все эти сдвиги до сих пор находятся в парламенте, они не не утверждены, не претворены в реальную жизнь.

Поэтому мы очень надеемся, что улучшения будут все-таки до выборов, поскольку после выборов это опять может отойти на задний план.

И еще мы считаем, что в Украине слишком большую долю занимает так называемый "серый" рынок электроники. Наша компания лоббирует инициативу, которая позволила бы ввозить в Украину телекоммуникационное оборудование, мобильные телефоны только "в белую" с уплатой всех налогов. Потому что сейчас "черный" рынок электроники нарушает баланс.

CEO lifecell Исмет Язиджи и глава наблюдательного совета Turkcell Group Ахмет Акча ФОТО TURKCELL GROUP

О сплошном покрытии Украины мобильным 4G

— Готов ли lifecell к следующему этапу развертывания сети, в частности, к реализации сплошного покрытия территории Украины связью 4G на низких частотах? И как lifecell планирует решать проблему нехватки "низких" частот для запуска сплошного покрытия?

И.Я. — Мы постоянно обсуждаем данный вопрос с правлением нашей компании, потому что, как вы знаете, не совсем справедливо были распределены "низкие" частоты.

У нашей компании самое большее желание покрыть как можно больше площадей в Украине и предоставить услугу 4G. Мы считаем, что должен состояться новый передел "низких" частот между мобильными операторами и в данном случае мы говорим о частотах 700, 800, 900 МГц.

А.А. — Что касается низких частот, то ситуация, в которой сейчас находится lifecell — это результат деятельности более ранней власти. Я считаю, что я, как инвестор, который вложил в Украину более 2 млрд долларов, имею право на справедливость в Украине и справедливое отношение.

Если говорить совсем откровенно, то мы вложили в Украину 2 млрд дол и до сих пор не вернули ни одного цента. Помимо того, что я глава правления Turkcell, я также член правления lifecell и, откровенно говоря, этот вопрос (возврата инвестиций — ЭП) меня беспокоит.

И как правильно отметил Исмет, мы действительно нуждаемся в дополнительных частотах 900 МГц и надеемся, что этот вопрос всё-таки в ближайшее время будет решен. Поэтому просим вас тоже быть нашим голосом совести и донести это в уполномоченные структуры.

— Вы готовы ещё раз принять участие в тендере по продаже частот и выложить еще несколько миллиардов гривен?

А.А. — Так было во время внедрения 3G, 4G и наверное будет в перспективе при внедрении 5G. Мы ожидаем, что будет справедливое разделение частот между операторами.

Произойдет это путем тендера или по указанию государственных компетентных структур — уже не важно. Нам важно, чтобы это было справедливо. Мы готовы участвовать в тендерах, готовы инвестировать лишь бы все было справедливо.

— Какой максимальный объем инвестиции вы готовы сделать в диапазон 900 МГц?

А.А. — Если произойдет перераспределение частот и появится хорошее покрытие не только в больших городах, но и в сельской местности, то от этого в первую очередь выиграет Украина. Поэтому я считаю, что государство во время перераспределении частот не должно сильно нагружать операторов в финансовом плане.

Если сравнивать с практикой других стран, Украина сделала очень резкий скачок с 3G на 4G. Например, в Турции мы переходили в течение 9 лет. За это время были куплены лицензии, были проведены инвестиции.

В Украине это произошло слишком быстро. У операторов, которые вложили средства в развитие 3G, а потом сразу перескочили на 4G, даже не было возможности вернуть их хотя бы частично.

Когда lifecell начнет приносить прибыль

— Последние несколько лет lifecell находится в достаточно тяжёлой ситуации — компания убыточная. Когда lifecell выйдет на безубыточность?

А.А. — С 2013 года мы пережили немало, особенно до начала ребрендинга lifecell (январь 2016 — ЭП). У компании были проблемы как с инвестициями, так и с затратами. Как вы знаете, нашим партнером был Ринат Ахметов, ему принадлежал определённый пакет акций (44,96% — ЭП).

Чтобы вернуть наши акции, нам потребовалось достаточно много времени и мы приложили достаточно много усилий (в июне 2015 Ахметов продал свою долю в life:) за 100 млн дол — ЭП).

Поэтому компания стояла на коленях, а теперь она постепенно встает на ноги и теперь уверено двигается вперёд. У нас уже хорошие показатели EBITDA, количества абонентов. Надеюсь, что в 2020 году lifecell все-таки начнет приносить прибыль.

— Вы будете двигаться по пути увеличения прибыли любой ценой или по пути увеличения абонентской базы?

А.А. — Помимо должности в Turkcell, у меня есть бизнес в совершенно другой отрасли, и у меня есть философия, которой я придерживаюсь всю свою жизнь и учу ей своих детей и коллег. Когда ты строишь бизнес, первое на чём ты должен быть сосредоточен — это качество услуг, которые ты предоставляешь своим клиентам.

Когда твои мысли направлены только на то, как заработать деньги и увеличить прибыль, другие более важные аспекты автоматически уходят на второй план. Мы будем придерживаться такой стратегии.

У lifecell до ребрендинга не было инфраструктуры, которая позволяла бы нам предоставлять действительно качественные услуги своим абонентам. Теперь у нас эта инфраструктура есть, у нас есть база, с которой мы можем работать, развиваться.

Мы будем подпитывать lifecell разработками и усовершенствованными цифровыми сервисами, которые мы используем в Турции, в частности Paycell . Мы считаем, что это будет хорошим подспорьем и создаст дополнительные условия для заработка компании.

фото Turkcell Group

— Сколько денег из общего портфеля инвестиций Turkcell Group идёт на украинский lifecell?

А.А. — Сектор телекоммуникаций требует постоянных инвестиций. Если не инвестировать, бизнес не сможет стоять на ногах. Turkcell в достаточном объеме присутствует на украинском рынке, у нас в Украине зарегистрировано четыре компании "Лайфселл", "Пейсел", "Укртауер", "Глобал Билги".

Что касается отдачи, то мы не то что не можем хлеб кушать, мы не можем даже водички попить на сегодняшний день. Новые направления, новые компании мы не планируем открывать, но мы планируем активно поддерживать и содержать те компании, которые у нас открыты на территории Украины.

— В какую сумму обходится содержание бизнеса в Украине?

А.А. — Как пример могу назвать вам следующую цифру: в 2018 году мы потратили 150 млн дол.

Сколько раз жители Турции меняли номер телефона с помощью MNP

— По вашим оценкам, сколько абонентов вам удастся переманить после запуска MNP в Украине 1 мая 2019 ?

И.Я. — Для нас действительно очень важно появление на украинском рынке MNP. Мы с нетерпением ждем 1 мая и надеемся, что не будет никаких задержек в этом вопросе. Вы же сами понимаете, что номер мобильного телефона для нас очень важен. Поэтому многие абоненты до сих пор не имеют полной свободы действий с точки зрения удержание собственного номера. Поговорим об этом после 1 мая.

— Что скажете об опыте Turkcell по запуску MNP. Когда внедрили эту услугу, сколько абонентов ей воспользовались, Turkcell потерял или выиграл?

А.А. — В Турции MNP было введено в 2009 году, это услуга работает уже порядка 10 лет. Хорошо это или плохо, но после введения MNP в Турции начался такой же "трафик" как и на дорогах Стамбула. Если я не ошибаюсь, то по статистике за все эти 10 лет люди перенесли более 125 млн номеров (в Турции живет 79 млн чел, ЭП).

Turkcell будет инвестировать в электромобили и будет поставлять их в Украину

— Как в ближайшие два года может измениться структура дохода вашей компании?

А.А. — В ближайшее время для нас приоритетными являются цифровые технологии. На втором месте — цифровые бизнес-сервисы. Это услуги, которые мы предоставляем компаниям из разных отраслей, чтобы "оцифровать" и компании и целые отрасли. На третье место мы ставим финансовые сервисы, например, такие как Paycell, который будет в ближайшее время запущен в Украине.

Также мы инвестируем не только в операторскую деятельность. Мы еще являемся членами Ассоциации автомобильных структур в Турции и очень много инвестируем в разработку электромобилей.

— Сколько инвестируете и почему?

А.А. — Сегодня Turkcell — один из пяти партнеров, которые разрабатывают электромобили. Мы ещё находимся на стадии разработки стратегии нашего сотрудничества, но уже сейчас могу сказать, что мы говорим о 3 млрд долл инвестиций в этой сфере. Это сумма инвестиций всех пяти партнеров. Кроме того, мы рассчитываем на государственную финансовую поддержку.

Есть такое понятие, как промышленность 4.0, плюс время не стоит на месте, поэтому мы считаем, что отрасль электромобилей очень перспективная. Наша цель — разработать продукт, который будет удовлетворять потребителя качеством и будет востребованный на рынке.

Я являюсь членом правления в этом проекте и мы уже более полутора лет работаем над ним. Наша цель — обеспечить электромобилями не только внутренний рынок, но и экспортировать наши товары за границу, так что пусть Украина готовится к электромобилям.

В этом году мы выпустим прототип. Надеемся что продажи в Турции начнутся в 2022 году. После начала продаж в Турции мы будем держать курс на Украину, так что откладывайте деньги. Первым электромобилем будет SUV, потом перейдем к седану, а затем к торговым автомобилям. Наша цель — освоить производство пяти типов электромобилей.

О планах Turkcell по запуску 5G и разнице между 4G и 4,5G

— Когда Turkcell запустит 5G

А.А. — Turkcell является членом правления в GSM Association и мы также принимаем участие в разработках стратегических групп, исследовательских групп по вопросам радиочастот и технологий. Мы очень быстро получаем результаты благодаря тому, что находимся в тех структурах.

Вчера в том месте, где мы проводили Technology Summit 2019, уже работал стандарт связи 5G и было передающее оборудование 5G и мобильные терминалы, которые поддерживают 5G. Мы ожидаем, что в конце 2019 года оборудование Turkcell будет готово к запуску 5G.

Я также хочу отметить, что когда Украина переходила с 3G на 4,5G, в прессе было очень много споров о том, что четвертое поколение мобильной связи мы назвали именно 4,5G. Разница между 4G и 4,5G заключается в том, что оборудование 4,5G уже является предпосылкой для запуска 5G. То есть можно сказать, что это оборудование дает нам шанс запустить и 5G.

— Но у вас базовые станции Huawei и у конкурентов Huawei, у вас базовые станции Nokia и у конкурентов — Nokia. В чем разница?

А.А. — В наше время очень многое зависит от того, какая работает команда. У наших конкурентов нет Исмет Язиджи с его командой. Могу сказать, что в Turkcell работают более 1200 инженеров.

Могу сказать, что как Turkcell, так и lifecell снова будем первыми, когда разрешат переход на 5G и будут выданы все лицензии. Потому что, как вы знаете, в Украине lifecell был первым, кто предоставил пользователям сигнал 3G и 4,5G. Я считаю, что мы будем первыми и в предоставлении услуг 5G.