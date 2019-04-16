Україна збільшує дефіцит торгівлі товарами — Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні–лютому 2019 року збільшилось на 4,5% в порівнянні з січнем–лютим 2018 року - до 760 мільйонів доларів.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Експорт товарів з України за звітний період виріс на 7,9% - до 7,96 млрд доларів, тоді як імпорт - на 7,6%, до 8,715 млрд доларів.

У лютому в порівнянні з січнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,1% - до 4,195 млрд доларів, тоді як імпорту збільшився на 4% - до 5,05 млрд доларів.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому також було негативним і становило 854,8 млн, що гірше за показник попереднього місяця (484 млн доларів).

Нагадуємо:

Дефіцит платіжного балансу України в лютому 2019 року становив 248 мільйонів доларів в порівнянні з профіцитом в лютому 2018 року на рівні 253 мільйони доларів.

Економічна правда