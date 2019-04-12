Новини 12 квітня: про переговори Зеленського з інвесторами та неприязнь до криптовалюти

Про що всі говорили сьогодні?

Про переговори Зеленського з інвесторами. У боротьбі за президентство кандидат на цю посаду Володимир Зеленський серйозно ставиться до інвесторів і намагається переконати їх у тому, що Україна залишиться у програмі Міжнародного валютного фонду.

Про працевлаштування іноземців. Бізнес відмічає позитивні зрушення щодо процедури працевлаштуванням іноземців в Україні, серед яких — збільшення термінів дії документів та полегшення процедури їх отримання, зменшення черг, вчасна видача документів та інше.

Про заміну Коболєва. Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко обраний головою наглядової ради ПАТ "Укрнафти".

Про ракету Маска. Ракета Falcon Heavy від приватної компанії Space X успішно вивела в космос телекомунікаційний супутник Aradsat-6A для Саудівської Аравії, а її ступені успішно повернулися на Землю.

Про дешевий інтернет. Середня вартість одного гігабайта мобільних даних в Україні становить 0,51 долара, що робить нашу країну четвертою в світі за дешевизною мобільного інтернету.

Про неприязнь до криптовалюти. Фінансові технології, такі як цифрова валюта, "стрясають" банківську систему і повинні контролюватися для підтримки стабільності. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

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Економічна правда