Як заробити на франшизі

Багато хто мріє про свій бізнес, але не знає, чим зайнятися. Для таких людей є хороший варіант для старту — робота за франшизою. (рос)

Многие мечтают о своем бизнесе, но не знают, чем заняться, или не уверены в своей идее. Для таких людей есть подходящий вариант для старта: заход под крыло крупной компании — работа по франшизе.

Договор франчайзинга поможет за умеренные деньги получить доступ к бренду и проверенной бизнес-модели.

Франшиза — это договор с компанией-владельцем, франчайзером, об использовании известного бренда. Взамен покупателя, франчайзи, научат производить такие же товары или предоставлять такие же услуги.

По статистике, 80% компаний, работающих по франшизе, выдерживают пятилетний срок пребывания на рынке. Большинство самостоятельно открытых фирм не выдерживает и двухлетнего периода работы.

В тексте более детально о том:

Сколько может стоить франшиза. Плюсы и минусы работы по франшизе. Какие примеры сотрудничества по франшизе есть в Украине, и насколько они выгодны. Какие вопросы надо задавать франчайзеру.

Сколько стоит франшиза

Для каждого бизнеса существуют свои условия сотрудничества. Как правило, компания устанавливает размер паушального взноса — одноразовый платеж за вступление в сеть — и других регулярных платежей, а также обязательный размер инвестиций, требования к помещению и персоналу.

Одни компании берут только паушальный взнос, другие — устанавливают ежемесячное отчисление с прибыли, сбор за маркетинг и консалтинг.

Условия сотрудничества можно разделить на три группы.

Эконом-вариант — право использовать бренд, описание стратегии и бизнес-модели, скидки от подрядчиков и поставщиков.

Средний вариант — к перечисленному добавляются обучение, помощь в оформлении помещения, консультации по различным вопросам.

Дорогой вариант — компания помогает нанимать и обучать специалистов, закупать оборудование.

Плюсы и минусы работы по франшизе

Главные преимущества покупки франшизы — не нужно исследовать рынок, разрабатывать концепцию бизнеса, составлять бизнес-план. Можно работать с известным брендом с хорошей репутацией и клиентами, экономить на рекламе, получать консультации и помощь в обучении и со стороны франчайзера.

Работа по франшизе — это прогнозированный доход. Владелец франшизы высчитывает его из средних параметров, полученных на работающих объектах.

Имеет франшиза и недостатки. Среди них — обязательные ежемесячные отчисления франчайзеру и постоянный контроль на соответствие стандартам корпоративной сети. Чем бренд популярнее, тем строже правила, за несоблюдение которых нередко устанавливается штраф.

Предприниматель обязан работать в четких рамках, с определенными франчайзером поставщиками и не может реализовать собственные идеи. Владелец может в любой момент произвести ребрендинг, продать торговую марку, закрыть бизнес и расторгнуть договор независимо от успешности точки.

Еще одна существенная проблема — отсутствие законодательства, которое бы регламентировало отношения между франчайзерами и франчайзи.

Какую франшизу выбрать

В сети работает множество бирж франшиз, где сразу указаны условия работы, необходимый капитал для старта и срок окупаемости.

Интересный вариант сотрудничества предлагает "Нова пошта". Она не берет паушальный взнос за использование бренда, но предприниматель имеет право открыть отделение только в населенных пунктах из определенного списка, где компания еще не работает. В основном это небольшие поселки и села.

Франчайзи нужны помещение площадью более 10 кв м, около 50 тыс грн на оборудование в соответствии со стандартами, свой или арендованный автомобиль. Срок окупаемости — от шести месяцев.

Кофейня "Франсуа" берет только паушальный взнос в размере 6 тыс долл. Срок окупаемости — 6-20 месяцев, необходимая сумма инвестиций — 20-30 тыс долл. Площадь помещения — 30-100 кв м, персонал — три человека.

Для открытия фитнес-центра FitCurves требуется взнос в размере 33-37 тыс долл. Ежемесячное роялти составляет 395 долл, взнос за маркетинг — 89 долл, сумма инвестиций — 10-20 тыс долл. Окупаемость составляет 12-18 месяцев.

"Наша Ряба" не берет паушальный взнос. Точку можно открыть за 1-3 тыс долл, фирменный магазин — за 20 тыс долл. Срок окупаемости — 6-9 месяцев.

Чеклист вопросов франчайзеру

Предложение франшизы можно найти во всех сферах. Наиболее популярными являются фастфуд и стритфуд, пекарни, spa, nail и beauty-бары, проекты, связанные с развитием и досугом детей, оздоровительные программы.

Перед подписанием договора предпринимателю важно понять, заинтересован ли франчайзер в масштабировании и развитии своего бизнеса.

Идеально отыскать других франчайзи и узнать из первых уст тонкости работы с компанией.

Будущему партнеру стоит задать такие вопросы.

Каков размер паушального взноса? Есть ли регулярные платежи, роялти, рекламные взносы? Какой срок окупаемости? Какой размер инвестиций?

Какие требования к франчайзи? Сколько нужно времени для запуска?

Какими договорами оформляется передача франшизы? Как контролируется точка? Какую помощь предоставляет компания? Какой срок действия договора и свидетельства на ТМ? Сколько франчайзинговых точек уже работает? Есть ли план развития бренда на ближайшие годы?