Зеленський намагається переконати інвесторів, що зможе підтримувати програму МВФ — Reuters

У боротьбі за президентство кандидат на цю посаду Володимир Зеленський серйозно ставиться до інвесторів і намагається переконати їх у тому, що Україна залишиться у програмі Міжнародного валютного фонду.

Про це пише Reuters.

"Володимир Зеленський, 41-річний комік, який зіграв президента, тепер є лідером, щоб стати реальним главою України, і його передвиборна команда намагається переконати інвесторів у тому, що він зможе підтримувати програму МВФ у країні", — йдеться у статті.

У свою чергу Петро Порошенко, який очолює Україну протягом останніх п'яти років, відносить свого суперника до "легкої вагової категорії" — адже без попереднього політичного досвіду Зеленський невідомий інвесторам.

Водночас ставки високі, адже економіка України, ослаблена через конфлікт на сході, залежить від допомоги МВФ на суму в мільярди доларів.

Колишній міністр економрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус заявив агентству, що Зеленський "збереже незалежність центрального банку і залишить голову Якова Смолія, якщо виграє другий тур".

За його словами, він також буде "переконувати парламент, щоб скасувати мораторій на продаж сільгоспугідь і змінити порядок оподаткування підприємств".

На питання, чи є у Зеленського "розрив довіри з інвесторами", який потрібно подолати, Абромавічус відповів: "Усе в роботі".

"Звичайно, він новачок у політиці. Він відповідає не на всі питання так, як хоче почути кожен виборець, але з кожним днем ми чуємо все нові і нові конкретні заяви", — сказав він.

Абромавічус, який посварився із Порошенком у 2016 році, сказав, що Зеленський має твердий намір продовжувати співпрацю з МВФ, тому що "МВФ є якорем реформ у цій країні. МВФ означає макроекономічну стабільність".

Також екс-міністр виклав політику Зеленського, яка включає в себе акцент на співпраці з МВФ у боротьбі з корупцією і реформуванні правоохоронних органів, зокрема і позбавлення їх повноважень із розслідування економічних злочинів.

Зустріч Зеленського з представниками Американської торгової палати

У березні Зеленський зустрічався в представниками Американської торгової палати — "з елегантно одягненими бізнесменами". Цю зустріч Зеленський прокоментував у соцмережах, "одягнений у сіру футболку".

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у відповідь на це заявив, що "з Порошенком ми в значній мірі відчуваємо, що знаємо, що станеться, і ми очікуємо такого ж звичайного підходу". І додав, що "нам набагато менше відомо про кандидата Володимира Зеленського".

Зеленський, за словами Гундера, також передав повідомлення про те, що інвестори можуть вести з ними бізнес.

"Ми подивилися програму Зеленського, задали йому конкретні питання, коли зустрілися з ним", — сказав Гундер. Однак відповіді, зазначив він, були досить розпливчасті.

Водночас Гундер зазначив, що "було ясно сказано, що програма МВФ триватиме — не дивлячись на те, що він (Зеленський — ред.) зробив із МВФ у телешоу".

Нагадаємо, в серіалі "Слуга народу" вигаданий український президент напивається на вечері з главою МВФ і кидає її у басейн.

Інвесторів, які говорили з Reuters, запевнили: Абромавічус і колишній міністр фінансів Олександр Данилюк консультували Зеленського, але у них є питання щодо відносин коміка з олігархом Ігорем Коломойським.

Існують побоювання, що президентство Зеленського допоможе Коломойському отримати компенсацію або повернути право власності на "Приватбанк", який уряд приватизував у 2016 році.

Нагадаємо, 12 квітня Коломойський визнав, що юрист Зеленського — Андрій Богдан — і його адвокат.

Економічна правда