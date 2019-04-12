В Україні стало простіше працевлаштуватись іноземцям — бізнес

Бізнес відмічає позитивні зрушення щодо процедури працевлаштуванням іноземців в Україні, серед яких — збільшення термінів дії документів та полегшення процедури їх отримання, зменшення черг, вчасна видача документів та інше.

Про це свідчать результати експрес-опитування Європейської Бізнес Асоціації.

Опитування провели серед компаній-членів, де працюють іноземці, і які надають відповідні консалтингові послуги в цій сфері. Воно стосувалось процедури отримання дозволів на працевлаштування та посвідки на проживання.

Відмічається, що позитивні зміни відбулись після прийняття Закону №2058 у 2017 році.

Серед таких змін бізнес відмічає наступне:

Менше документів. Перелік необхідних документів став більш чітким і зменшився вдвічі — з восьми до чотирьох. Наприклад, тепер не потрібно подавати медичну довідку, довідку про відсутність судимості тощо.

Збільшено терміни дії документів. Тепер не потрібно проходити процедуру оформлення дозволів і посвідок щороку — їх можна оформити на термін до трьох років.

Менше черг. Цьому сприяє можливість звернутися за документами через інші структури (Паспортний сервіс, ЦНАП). Це розвантажує чергу і апліканту не доводиться чекати кілька тижнів, щоб подати документи.

Скорочено строки оформлення дозволів. Наразі оформлення вперше займе 7 днів, продовження — три. Раніше і первинне оформлення, і продовження дозволів займало 7 днів.

ID-картки. Тепер посвідка у формі ID-картки видається вчасно за виключенням індивідуальних випадків і порівняно з тривалістю очікування, яка була на початку впровадження карток.

Електронні сервіси. Також триває поступове впровадження електронних сервісів – вдосконалення електронної черги, запровадження чат-бота, який відповідає на найбільш поширені запитання щодо послуг від міграційної служби.

"Однозначно, іноземцям в Україні сьогодні простіше працевлаштуватись, ніж це було кілька років тому. Але все ще залишаються певні організаційні питання, наприклад, регіонального характеру", — зазначили в асоціації.

Серед проблемних аспектів, які, на думку бізнеса, потрібно вдосконалити, наступне:

запровадження комплексного електронного документообігу для подачі документів на дозвіл і посвідку (це все ще здійснюється у форматі живої черги в Державній міграційній службі, а копії документів потрібно приносити в паперовому форматі);

міграційна служба не видає опису документів, який підтверджує процес подачі документів на отримання посвідки (тобто неможливо підтвердити, які документи і коли були подані).

відсутність кваліфікованих кадрів у достатній кількості, які мали б відповідати за прийом документів (це затягує процес подання документів).

Європейська Бізнес Асоціація зі свого боку також додала, що все ще неузгодженими залишаються законодавчі та підзаконні нормативні акти.

"До прикладу, в редакції ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (від 29.04.2018) посвідка на тимчасове проживання видається міграційною службою протягом 10 днів. Відповідно ж до постанови КМУ №322, цей період збільшується до 15 днів", — пояснили в ЄБА.

Також існує відмінність у тому, що за законом документи на продовження дії посвідки потрібно подавати не пізніше ніж за 10 днів до завершення її дії, а згідно з постановою – не пізніше ніж за 15 днів.

"Потрібно це гармонізувати принаймні до компромісних 15 днів у законі та постанові", — вважають в асоціації.

Окремо асоціація звертається до МЗС із проханням роз’яснити процедуру оформлення візи типу "Д" (для працевлаштування іноземця) саме на території України, а не закордоном.

"Ще в лютому таку ідею бізнес-спільноти було підтримано прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і президентом Петром Порошенком на зустрічі з ІТ-бізнесом. Але згідно з отриманої інформації від МЗС, існує низка перепон для реалізації цієї процедури, вона досі не запущена і, на жаль, незрозуміло чи буде запроваджена взагалі", — підкреслили в ЄБА.

Нагадаємо, в 2013 році на базі Західноукраїнського офісу ЄБА було створено робочу групу з питань працевлаштування іноземців. Її учасники ініціювали законодавчі зміни, ключовим серед яких був закон № 2058 (набув чинності 27.09.2017). Мета робочої групи — полегшити процедуру працевлаштування іноземців та створити прозорі і відкриті правила.

Також нагадаємо, що на початку березня 2019 року уряд схвалив низку важливих змін щодо ведення бізнесу. Що стосується іноземців, їм дозволено оформлювати довгострокові візи у департаменті консульської служби МЗС без виїзду з території України.

Економічна правда