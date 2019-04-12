Україна стала одним з лідерів за дешевизною мобільного інтернету

Середня вартість одного гігабайта мобільних даних в Україні становить 0,51 долара, що робить нашу країну четвертою в світі за дешевизною мобільного інтернету.

Про це повідомляє HowMuch з посиланням на дані Cable.co.uk.

Проаналізувавши доступність інтернету 230 країнах світу, видання дійшло висновку, що найдорожчий мобільний інтернет обходиться мешканцям Зімбабве. Там 1 ГБ мобільних даних коштує 75,2 долара.

Найдешевше мобільний інтернет коштує в Індії, Киргизстані та Казахстані — 0,26 долара, 0,27 долара і 0,49 долара відповідно.

У Білорусі вартість гігабайта мобільних даних становить 2,36 долара, в Туреччині - 2,25 долара, в Польщі - 1,32 долара, в Молдові - 2,82 долара.

Нагадуємо:

За підсумками 2018 року доходи українських операторів від надання інтернет-послуг вперше перевищили доходи від голосового зв'язку.

В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.

Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.