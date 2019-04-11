Новини 11 квітня: про "Нафтогаз", поплічника Кононенка та вінницький тролейбус
Про що всі говорили сьогодні?
Про 16 мільярдів за рік. "Нафтогаз" надіслав на розгляд уряду скорегований фінансовий план компанії на 2019 рік.
Про розкрадання в оборонці. Головне слідче управління Генеральної прокуратури України з липня минулого року розслідує розтрату коштів Міністерства оборони службовими особами державної компанії "Спецтехноекспорт" в особливо великих розмірах при закупівлі бойових машин піхоти БМП - 1 за державним оборонним замовленням.
Про курс гривні. Міжнародний валютний фонд прогнозує повільну девальвацію гривні до 2024 року.
Про податок на виведений капітал. Парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу президентський законопроект про внесення правок до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал.
Про поплічника Кононенка. Екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", призначена на 15 квітня.
Про вінницький тролейбус. У Вінниці презентували перший тролейбус власного виробництва.
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Економічна правда
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