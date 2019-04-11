Топ-5 схем з "євробляхами". Як не стати жертвою шахраїв при розмитненні авто

Пільговий період легалізації "європейських" авто позаду, а до 24 травня "бляху" можна розмитнити без санкцій. Водії поспішають і їм на допомогу приходять шахраї.

Перші розмови про намір розібратися з авто з європейською реєстрацією, які незаконно перебували в Україні, почалися після парламентських виборів. Однак тоді в це мало хто вірив. Причина — масовість явища та можливі електоральні втрати.

На початку 2017 року стало зрозуміло, що влада таки планує реалізувати задумане. Відповіддю автовласників стали акції з перекриттям доріг та сутичками з правоохоронцями. Конструктиву було мало. Владу не влаштовували вимоги учасників мітингів, останніх — пропозиції парламентарів та урядовців.

Поки тривав діалог, проблема набувала загрозливих масштабів. За різними оцінками, кількість "євроблях" у 2018 році становила 0,64-1,5 млн.

Для вирішення цієї проблеми у листопаді 2018 року парламент ухвалив два закони. Зокрема, депутати запровадили пільговий період, протягом якого авто можна було розмитнити з 50-відсотковою знижкою на акциз. Він завершився 22 лютого.

Водії, які не встигли, до 24 травня можуть розмитнити авто без санкцій, але без знижки. Після цього на порушників чекають штраф 170 тис грн або конфіскація.

Бюджет уже отримав від власників "євроблях" понад 12 млрд грн, але державна скарбниця — далеко не єдиний вигодонабувач. За цей час з'явилося чимало шахраїв, які наживаються на проблемах українців. ЕП публікує п'ять найбільш поширених видів обману, які допомагають наживатися на власниках "євроблях".

"Допомога" посередника

Перед розмитненням потрібно навести лад з документами. Для цього необхідно знайти реального власника або представника компанії, на яку оформлене авто. З цим часто виникають проблеми. В мережі одразу після ухвалення законів з'явилися "посередники", які за 200-500 дол обіцяють вирішити проблеми з документами.

Вони готові зняти авто з обліку в будь-якій країні Євросоюзу дистанційно або надати пакет документів на постановку на облік в Україні. Людина платить затребувану суму, і "посередник" дає їй надруковані на кольоровому принтері підробки. Водій приїжджає на митницю і стикається з величезними проблемами.

Якщо підтверджується факт підробки, на власника авто накладається штраф в розмірі 100% від вартості транспортного засобу, а машина конфіскується. Спроби знайти таких "посередників", як правило, закінчуються невдачами.

Авто-двійник

Схема "двійники" покликана допомогти їздити на "євроблясі" в Україні і не платити податки. Вона також використовується для легалізації викрадених машин. Схема виглядає так: в Україні на законних підставах перебуває Lexus певної моделі, кольору та року. Ділки завозять аналогічне авто і починають його "легалізацією".

Є два варіанти.

Перший — за попередньою домовленістю з шахраєм власник розмитненої машини пише заяву, що він втратив свідоцтво про реєстрацію. Дублікат такого свідоцтва можна відновити за кілька годин, на це доведеться витратити близько 750 грн.

"Із свідоцтвом можна піти в будь-яку приватну компанію і виготовити номерні знаки. Таким чином, маємо два авто. На одне є оригінал свідоцтва про реєстрацію, на інше — дублікат. Є також номери для кожного з них", — пояснює директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Другий — власник авто навіть не здогадується про те, що відбувається змова. "Корумпований співробітник сервісного центру фабрикує заяву, у якій просить видати дублікат свідоцтва, і сам же видає цей документ", — каже Назаренко.

Таким чином з'являються два, можливо й більше, ідентичних за зовнішніми ознаками авто. Єдина відмінність — перше перебуває в країні законно, друге — ні.

Консульський облік

Останнім часом в оголошеннях водіям пропонують стати на тимчасовий консульський облік при консульствах України за кордоном. Статус нерезидента начебто дає право протягом року користуватися в Україні авто без реєстрації.

"Раз на рік треба виїхати і знову в'їхати в Україну", — пояснив ЕП представник однієї з фірм, до якої журналіст зателефонував за номером, знайденим в інтернеті. Ця послуга коштує 800 дол. Виконати всі процедури представник фірми пообіцяв "під ключ", тобто водію навіть не потрібно виїжджати за кордон.

"Ви передаєте нам закордонний паспорт, ми ставимо чотири печатки, оформлюємо вам прописку в Польщі, і ви з цими документами спокійно в'їжджаєте в країну. Таким чином ви отримуєте права нерезидента", — описує процедуру представник фірми.

Однак у більшості випадків аферисти під час оформлення так званого консульського обліку використовують фіктивні печатки і жодного стосунку до консульств не мають. Вони просто привласнюють таким чином кошти довірливих громадян.

Якщо виявиться, що в жодній консульській установі громадянин не перебуває на обліку, він попрощається з авто і сплатить штраф у розмірі 100% від його вартості.

"Заниження" вартості

Перед розмитненням авто його власник повинен оформити договір купівлі-продажу. Експерти часто використовують терміни "купча" та інвойс — це те саме. У такому договорі мусить бути вказана вартість, з якої будуть розраховуватися податки.

На кордоні можна зустріти оголошення: "Роблю інвойс", "Допоможу знизити вартість розмитнення". Їх автори за невеликий гонорар пропонують знизити суму податків.

Утім, навіть якщо інвойс виданий справжньою фірмою, це навряд чи допоможе занизити вартість авто. Митники оцінюють транспортні засоби за допомогою спеціального каталогу Schwacke, у якому вказані середні ціни на старі авто в ЄС.

Митники можуть поставити під сумнів заявлену ціну, якщо вона не збігається з вказаною у копіях електронних декларацій, виданих відповідними державами.

Розукомплектування

Щоб зекономити на сплаті податків, псевдоброкери пропонують оформити транспортний засіб за схемою "розукомплектування". Утім, це теж обман.

За словами Назаренка, цю популярну раніше схему тепер часто використовують шахраї.

"Раніше за розмитнення кузова платилася фіксована сума. Зараз акциз за кузов платиться виходячи із суми акцизу за відповідне авто такого ж об'єму двигуна.

Можна трохи зекономити лише на ПДВ і миті, бо кузов коштує дешевше за авто", — каже він.

Однак це працює тільки у разі ввезення авто в розібраному стані або якщо вдасться домовитися з корумпованим митником, який сфальшує документи.

Чи не створить це проблеми власнику авто — питання риторичне. Зазвичай псевдоброкери діють з корисливих цілей, а подальші долі автомобіля та його власника їх не цікавлять.

Як не потрапити на гачок шахраїв? У ДФС радять уникати посередників за територіями митного оформлення і не користуватися послугами фіктивних брокерів.