"Нафтогаз" планує заробити в цьому році 16 мільярдів — Коболєв

"Нафтогаз" надіслав на розгляд уряду скорегований фінансовий план компанії на 2019 рік.

Про це у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми підготували документ у повній відповідності до закону про держбюджет, як і вимагав уряд, переукладаючи зі мною контракт у березні цього року", — зазначив глава НАК.

Загалом "Нафтогаз" очікує отримати за результатами 2019 року чистий прибуток у розмірі 16 млрд грн. Однак із урахуванням деяких факторів і особливостей, вказаних нижче, НАК матиме гострий дефіцит ліквідності, зазначив Коболєв.

Так, однією із особливостей скоригованого фінплану є те, що документ складений із урахуванням збереження спецзобов’язань "Нафтогазу" постачати газ приватним збутам і виробникам тепла та, відповідно, очікуваного збільшення боргів цих контрагентів перед НАК.

При цьому жодних компенсацій "Нафтогазу" за збитки, які компанія понесла, виконуючи спецобов'язки і поставляючи газ на умовах, гірших за ринкові, у фінплані не закладено.

"Право "Нафтогазу" на компенсацію передбачене законом "Про ринок природного газу" та підтверджено у суді", — нагадав Коболєв.

Водночас, зазначив Коболєв, у відповідності до держбюджету, план реалізації газу складений за цінами та на умовах чинної постанови №867.

"Саме цього підходу вимагають від мене умови контракту, встановлені урядом. Хочу тут ще раз нагадати, що перехід на ринкове ціноутворення, яке наразі дозволяє споживачам купувати газ дешевше від регульованої урядом ціни, можливе тільки за повної відміни наразі діючої вимоги продавати газ не напряму населенню, а через приватних посередників — газсбути", — підкреслив Коболєв.

Також фінплан враховує погашення кредиту Світового банку на суму 395 млн євро в поточному році.

"Цей інструмент ми кілька років використовували для накопичення газу у підземних сховищах (ПСГ) влітку для забезпечення потреб населення взимку, але термін його використання, на жаль, вже сплив", — розповів глава "Нафтогазу".

Ще один важливий момент, відображений у фінплані, це накопичення газу до нового опалювального сезону в Україні — всього близько 20 млрд куб. м. газу в ПСГ.

У відповідності до рішення уряду та держбюджету, документ також передбачає виплату "Нафтогазом" дивідендів у розмірі 90% від прибутку за 2018 рік (12,3 млрд грн). А також спрямування 2,7 млрд грн на встановлення індивідуальних лічильників газу для споживачів.

Коболєв додав, що в розрахунках та прогнозах використовується той самий курс гривні до долара, який передбачений у держбюджеті — 28,2 гривні за долар.

Дефіцит коштів, який виникне у "Нафтогаза" в результаті вищенаведених факторів, компанія планує компенсувати за рахунок запозичень як на українському, так і на міжнародному ринку.

"Важливо розуміти, що наразі кредитний портфель "Нафтогазу" скорочений до історичного мінімуму за останні 6 років, тому такі запозичення цілком допустимі", — пояснив Коболєв.

І додав, що компанія сподівається на розгляд скорегованого фінансового плану найближчим часом та фахову дискусію щодо реальних шляхів покриття фінансовго дефіциту компанії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у березні вирішив ухвалити рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

Детальніше про результати такого рішення читайте у матеріалі ЕП: "Новий контракт — новий Коболєв. Чому "Нафтогаз" вже не буде жити як раніше".

Економічна правда