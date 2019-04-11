ГПУ взялася за кіпрську “прокладку” через шкоду ЗСУ на десятки мільйонів

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України з липня минулого року розслідує розтрату коштів Міністерства оборони службовими особами державної компанії "Спецтехноекспорт" в особливо великих розмірах при закупівлі бойових машин піхоти БМП - 1 за державним оборонним замовленням.

Про це йдеться в судових матеріалах повідомляє проект "Марлін".

За версією слідства при закупівлі вказаних бойових машин у кіпрської фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам армії було завдано шкоди у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

При цьому PetraLink Limited є посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

В березні 2019 року слідчі отримали від суду дозвіл на вилучення контрактів та листування між всіма згаданими компаніями.

Минулого року журнал "Новое Время" на основі власних джерел так описав схему PetraLink Limited: "Тобто за кожну БМП міністерство переплачує $22,7 тис. Причому кіпріоти нічого додаткового з технікою не роблять".

Як з’ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко – син колишнього працівника "Спецтехноекспорту" і топ-менеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому" Володимира Петенка.

Державне підприємство "Спецтехноекспорт" є дочірнім для державної компанії "Укрспецекспорт", яку протягом 2015-18 років очолював Павло Букін. Обидві входять в структуру концерну "Укроборонпром".

В лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну "Укроборонпром".

Широкій публіці Букін став відомий після розслідування "Bihus.info" про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері, і обговорюють розподіл грошей у тому числі для Павла Букіна. Фігуранти розслідування оцінюють роль нинішнього директора "Укроборонпому" у власних аферах як "Паше я бы ничего не давал".

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Нагадаємо:

"Спецтехноекспорт" фігурує також у справі про розтрату 2,225 млн дол (55,5 млн грн).

4 березня за підозрою у розтраті цих грошей затримали 5 осіб. Йдеться про колишнього директора "Спецтехноекспорту" Павла Барбула, його заступника, а тепер керівника ДП Владислава Бельбаса, ще одного заступника Барбула, директора департаменту та завідувача сектору держпідприємства.

Нібито Барбул організував розтрату коштів підприємства "Завод 410 Цивільної авіації" та виведення їх за кордон на користь іноземної юридичної особи.

Посадовцям інкримінують вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрати майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

4 березня детективи НАБУ провели обшуки в офісі "Спецтехноекспорту".

А 7 березня керівника й 4 екс-чиновників "Спецтехноекспорту" арештували.

9 березня директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу.