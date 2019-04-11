Зарплата, пенсія і прожитковий мінімум. Чи є між ними зв'язок?

Чому мільйони українців роками отримували пенсії і зарплати, нижчі за прожитковий мінімум? Чому Донецька область, попри війну, досі лідирує після Києва у рейтингу областей з найвищими зарплатами?

Щоразу напередодні виборів українці чують від політиків обіцянки про підвищення соціальних стандартів. Це особливо актуально для тих, хто живе на мінімальні виплати.

Хоча поняття "соціальні стандарти" і "прожитковий мінімум" повинні йти поруч, в Україні вони "зустрілись" не одразу. Про те, що на це вплинуло, мова піде далі.

Прожитковий мінімум визначає кожна держава. В Україні прожитковий мінімум почали розраховувати з 2000 року. Він містить в собі вартість продуктів, одягу, предметів побуту, засобів гігієни, а також комунальних та побутових платежів і транспортних витрат.

Фактично, це сума грошей, необхідна для підтримання фізичного та соціального здоров'я.

Мінімальна пенсія була нижчою за прожитковий мінімум до 2005 року

Усі графіки показують величини у доларах

Понад п'ять років українці жили на пенсію, якої, за визначенням держави, не вистачало на життя. До прикладу, у 2000 році мінімальна пенсія була нижчою за прожитковий мінімум у сім разів. Лише у січні 2005 року пенсії піднялися до прожиткового мінімуму і відтоді тримаються на одному з ним рівні.

Напередодні президентських виборів 2004 року тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович для покращення свого іміджу так різко підвищив мінімальні пенсії, що вони на рік навіть стали вищими за мінімальні зарплати. Це могло бути пов'язано з тим, що пенсіонери голосують активніше за працездатних.

Мінімальна зарплата була нижчою за прожитковий мінімум до 2009 року

Мінімальні зарплати були нижчими за прожитковий мінімум ще довше, до 2009 року. Якраз тоді мінімальна зарплата стала дорівнювати прожитковому мінімуму. Ця тенденція зберігалася до 2017 року, коли мінімальну зарплату підняли удвічі і вона вперше перевищила прожитковий мінімум.

Середні зарплати і прожитковий мінімум

У 2000 році навіть середньомісячна зарплата була нижчою за прожитковий мінімум. Після різких падінь гривні середня зарплата у доларах відновлювалася значно динамічніше, ніж прожитковий мінімум. Більше того, вартість комунальних послуг, продуктів та одягу, на основі яких розраховується прожитковий мінімум, зростає динамічніше, ніж прожитковий мінімум.

Рекорд середньомісячної зарплати в Україні був у грудні 2013 року — 453 дол. У грудні 2018 року середня зарплата становила 382 дол.

Середні зарплати в областях

Попри війну, Донецька область, без урахування окупованих територій, досі лідирує у рейтингу областей з найвищими зарплатами після Києва.

Оскільки місце Донецької області у рейтингу до війни і зараз не змінилося, можна припустити, що економічна ситуація на підконтрольних Україні територіях області змінилася не більше, ніж ситуація в інших регіонах.

Причина — Донецька область є однією з провідних у ключових секторах економіки: видобувній та хімічній промисловості, машинобудуванні, металургії.

"Високі зарплати — закономірне явище навіть з огляду на окупацію частини області. Більшість підприємств на окупованій території працює, а деякі з них навіть сплачують податки до українського бюджету", — каже доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ ім. Франка Ігор Гурняк.

За його словами, Україна не провела структурні реформи і дотепер користується промисловими активами колишньої імперії.

"У таких промислових центрах як Львів зробили наголос на сфері послуг і винесли виробництва за межі міста. Це їх знищило. Більше нема ЛАЗу, "Світоча", Львівської пивоварні, завис дамоклів меч над "Іскрою". Маємо бідні на капітал галузі і гігантські обсяги заробітчанства", — констатує Гурняк.

Рятівною соломинкою для багатьох громадян стало підприємництво. В Україні діє лояльна система оподаткування малих підприємців, тому чимало компаній, передусім з ресторанного та торговельного бізнесу, реєструють працівників фізичними особами-підприємцями для зменшення податків.

ФОП не зараховують до штату, а їх зарплати не беруть до уваги при розрахунку середньої зарплати. В Україні 1 763 445 ФОП або 6,78% працездатного населення, тому зарплата українців вища, ніж показує офіційна статистика.

Чому не можна стрімко підвищувати соціальні стандарти

Підвищення зарплат — складний економічний процес. Не можна необґрунтовано збільшувати зарплати, бо це призводить до інфляції.

Що відбувається, коли держава різко піднімає мінімальну зарплату?

По-перше, підприємства повинні підвищити зарплати працівникам. Через це зростає вартість виробленої продукції, що нівелює ефект від підняття зарплат.

По-друге, дорожчу продукцію важче експортувати через низьку конкурентоспроможність.

По-третє, змінюється попит. Через подорожчання вітчизняної продукції українці починають купувати дешевші іноземні товари. Це шкодить українським компаніям і може призвести до їх закриття та збільшення рівня безробіття. Читайте також Дешевий газ і ліки, зарплата — тисяча доларів, пенсія — 5 тисяч гривень. Популізм чи ні? В українців забагато вихідних: міф чи реальність?

Отже, необдумане підвищення зарплат зазвичай провокує економічні проблеми.

Робити це можна лише за умови надходження у держбюджет додаткових коштів.

Наприклад, завдяки надходженням від розмитнення "євроблях" частина українських пенсіонерів отримала одноразову виплату.

Насправді, середня зарплата залежить від трьох основних факторів.

По-перше — продуктивність праці. Праця із застосуванням технологій значно підвищує продуктивність. Чим більше у країні компаній з високими технологіями, тим вища зарплата.

Правда, це так само може призвести до скорочення штату.

По-друге — соціальний фактор. Усі зарплати відштовхуються від прожиткового мінімуму, який встановлює держава. Зарплата не може бути нижчою за нього (хоча, як видно з українського прикладу, — може).

По-третє — ринкові фактори. Якщо в країні не вистачає робочої сили, то зарплати зростають. Якщо ж у країні високе безробіття, то зарплати нижчі. У третьому кварталі 2018 року рівень безробіття в Україні становив 9%. Порівняно з європейськими країнами, цей показник є вищим за середній.

Юлія Поскробок, журналістка, для ЕП