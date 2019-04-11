Як зміниться курс гривні: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує повільну девальвацію гривні до 2024 року.

Про це йдеться в звіті World Economic Outlook за квітень.

Так, при перерахунку ВВП з гривні в долари для 2019 року використовується середньорічний курс 28,681 грн за долар, а для 2020 року - 29,958 грн за долар.

Зазначається, що ці цифри майже відповідають попереднім оцінкам МВФ від жовтня 2018 року.

Згідно з оновленими оцінками МВФ, в 2021 році українська валюта може подешевшати до 30,55 грн за долар, у 2022 році - до 31,01 грн за долар, в 2023 році - до 31,47 грн за долар і в 2024 році - до 31,94 грн за долар.

За цей час номінальний ВВП України в доларах виросте з 134,89 млрд доларів в 2019 році до 206,73 млрд доларів в 2024 році, допускають експерти Фонду.

Згідно з оприлюдненими МВФ даними, минулого року доларовий ВВП України досяг 124,6 млрд доларів за порівнянні зі 112,13 млрд доларів в 2017 році при невеликому ослабленні гривні - до 27,19 грн за долар з 26,6 грн за долар.

Нагадуємо:

Аналітики інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться по відношенню до долара з сьогоднішніх рівнів на 4 грн — до 31 гривні за долар.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що курс гривні на кінець 2019 року становитиме 28,86 грн за долар, а на кінець 2020 року - 30,6 грн за долар.

Інтерфакс-Україна