У Вінниці створили власний тролейбус

У Вінниці презентували перший тролейбус власного виробництва.

Про це у Facebook розповів вінницький міський голова Сергій Моргунов.

"Після власного трамваю "VinWay" Вінниця матиме і свій тролейбус! Перший дослідний зразок із робочою назвою "Вінниця-ПТС 12" —практично на виході", — написав він.

За словами мера Вінниці, тролейбус збирають майстри тролейбусного депо "Вінницької транспортної компанії" на базі кузова першої комплектності.

"Це дійсно унікальний проект, завдяки якому ми зможемо оновити парк та підвищити якість та комфорт перевезень", — підкреслив міський голова.

Він додав, що тролейбус матиме кілька технічних удосконалень.

"Завдяки інноваційним елементам струмоприймачів, він буде безпечніший та ефективніший в експлуатації. Економитиме 30% електроенергії і матиме автономний хід 5 км. Також тролейбус оснащений системою управління українського виробника та інформсистемою — вінницького", — пояснив Моргунов.

За його словами, у планах на цей рік – зібрати 4 таких тролейбуса.

Мер додав, що назву для готового вінницького тролейбуса визначать самі містяни. Конкурс оголосять незабаром, резюмував мер Вінниці.

Як повідомляє ЦТС із посиланням на вінницьке видання Vежа, кузов для тролейбуса купують у Білорусі приблизно за 2 млн гривень. Після установки всього устаткування і систем, облаштування салону, вартість нової машини не повинна перевищувати 5 млн гривень.

"На виготовлення одного вінницького тролейбуса йде приблизно три місяці. Перша машина вийде на маршрут для випробування вже на початку травня", — зазначили у ЦТС.

Повідомляється, що новий тролейбус має 33 місця для сидіння. Усі системи управління в нього — українського виробництва. Інформаційну систему зробили у Вінниці, а от деякі агрегати — німецького виробництва.

Нагадаємо:

В кінці лютого 2019 року ЄБРР виділив 13 мільйонів євро на тролейбуси для Дніпра.

1 березня ЄБРР виділив 17,5 мільйона євро на тролейбуси для Львова.

Економічна правда

Економічна правда