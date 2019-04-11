Нардепи схвалили голосування за закон про податок на виведений капітал

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Парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу президентський законопроект про внесення правок до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Таким чином, у Верховної Ради є шанс прийняти цей законопроект в першому читанні до другого туру виборів на засіданні 11 квітня, як про це повідомляла раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом не більше 200 мільйонів гривень.

У Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка

Економічна правда