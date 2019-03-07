Новини дня: нафтогазові аукціони, магазини ІКЕА, податкові маневри Тимошенко

Про проблеми УЗ. "Укрзалізниця" понад 1,5 місяця не може закупити дизельне пальне через відсутність інтересу у компаній-постачальників.

Про нафтогазові аукціони. У середу відбувся перший пілотний нафтогазовий онлайн-аукціон в системі ProZorro.Продажі.

Про подільника Курченка. Греція відпустила з-під варти екс-директора "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" Євгена Калініна, затриманого в кінці лютого на вимогу України. Він вилетів до Москви.

Про магазини ІКЕА. Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в складі торгових центрів площею близько 500 кв м.

Про контракт Коболєва. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що новий контракт з головою правління "Нафтогазу", який підпишуть після проведення конкурсу, передбачатиме ринкову зарплату та чіткі вимоги до діяльності компанії.

Про юридичні маневри Тимошенко. Скасування постанов, які знижують ціни на газ, може призвести до подорожчання газу для населення.

Ви хочете знати більше?

Дозаправляння "у повітрі": чи зупиниться Укрзалізниця через брак пального

"Укрзалізниця", найбільший споживач пального в країні, зіткнулася з його дефіцитом. Причина проста: трейдери не бажають співпрацювати з компанією. Чому так сталося, і чи повезуть завтра поїзди вантажі та пасажирів?