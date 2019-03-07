Трейдери пояснили, чому не продають пальне "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" понад 1,5 місяця не може закупити дизельне пальне через відсутність інтересу у компаній-постачальників.

Про це йдеться у матеріалі ЕП Дозаправляння "у повітрі": чи зупиниться Укрзалізниця через брак пального

Як наголошується, останній тендер, оголошений ще 22 грудня минулого року, досі не відбувся через відмову компаній-постачальників брати участь у торгах.

Свої документи на тендер не подали компанії Socar, WOG, ОККО та компанія "Анвітрейд", яка за минулий рік продала "Укрзалізниці" пального на 2,74 млрд гривень.

"Ми сумніваємося в економічній доцільності участі в аукціоні на запропонованих "Укрзалізницею" умовах", — заявили в Socar.

"Ми не подавали свої пропозиції, в торгах участі не брали. Невигідні умови постачання, не бачимо економічної доцільності", — прокоментували у WOG.

Аналогічну відповідь ЕП отримала від прес-служби "Анвітрейду": "Наша компанія не брала участі в останніх тендерах УЗ. Торги нас не зацікавили, оскільки в УЗ очікували нижчу ціну, ніж ту, за якою ми готові були постачати пальне".

"При цьому трейдери мають й інші зауваження до роботи найбільшого споживача пального", - йдеться у статті.

"Ми високо оцінюємо ризики, пов'язані з відсутністю надійного механізму виконання тендерних угод. Мова йде про відсутність чіткого графіка поставок і затримки з оплатою. Трейдер зазнає фінансових і репутаційних збитків. Сподіваємося, УЗ зробить серйозні кроки для зміни даної ситуації", — наголосили в Socar.

"Серед речей, які можна вдосконалити, — графік поставок, що дало б можливість планувати відвантаження", — заявили у прес-службі ОККО. "Укрзалізниці" треба оптимізувати процес закупівель та покращити фінансову дисципліну. В ідеалі вона мала б перейти на передоплату", — зауважили в компанії "Анвітрейд".

1 березня "Укрзалізниця" вкотре продовжила термін подачі заявок за чотирма тендерами на закупівлю 60 тисяч тонн дизпалива до 11 березня у зв'язку з необхідністю аналізу ситуації на паливному ринку.

До цього "Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива в зв'язку з припиненням поставок та критично низькими запасами.

У самій компанії 1 березня повідомили, що найближчими днями повинні отримати партію пального обсягом 10 тисяч тонн. Крім того, заявили в УЗ, діючі контракти з постачальниками передбачають поставку ще 30 тисяч тонн дизелю, що покриває потребу компанії в дизпальному на 1,5–2 місяці.

Більш детально читайте у матеріалі: Дозаправляння "у повітрі": чи зупиниться Укрзалізниця через брак пального

Економічна правда