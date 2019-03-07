Дозаправляння "у повітрі": чи зупиниться Укрзалізниця через брак пального

"Укрзалізниця", найбільший споживач пального в країні, зіткнулася з його дефіцитом. Причина проста: трейдери не бажають співпрацювати з компанією. Чому так сталося, і чи повезуть завтра поїзди вантажі та пасажирів?

Наприкінці лютого з'явилася інформація про критично низькі запаси пального в "Укрзалізниці". Причина — компанія майже два місяці не може провести тендер і купити необхідні обсяги дизельного пального.

Ситуація виглядає дивною, адже УЗ — найбільший споживач пального в Україні, і постачальники повинні змагатися за такого клієнта. Однак трейдери не подають документи на тендери, пояснюючи це тим, що їх не влаштовує запропонована ціна.

У самій компанії стверджують, що ситуація контрольована, а "паливні кризи" вигадують недобросовісні постачальники, шантажуючи УЗ. Чому трейдери не хочуть брати участь в торгах та чи не призведе це до зупинки потягів?

Стоп, машино

27 лютого до ЗМІ потрапила телеграма за підписом члена правління "Укрзалізниці" Іренеуша Василевського. "У зв'язку з тимчасовим припиненням централізованого постачання дизельного пального на регіональні філії зобов'язую терміново вжити заходів щодо економії витрат палива", — сказано у телеграмі.

Підрозділам доручили скоротити парк тепловозів, задіяних у маневровій роботі, та оптимізувати пропуск вантажних поїздів електрифікованими ділянками.

Також було припинене виділення дизельного пального для виконання робіт з модернізації та ремонту колій, інших завдань, пов'язаних з обслуговуванням інфраструктури, за винятком аварійних ситуацій. Локомотивним і мотовагонним депо доручили злити дизельне пальне з тепловозів, відставлених у резерв.

Тимчасом регіональні підрозділи повідомили про критично низькі запаси пального. На "Південній", "Південно-західній" та "Одеській" залізницях пального залишалося на день. "Придніпровська" повідомила про запас на три дні, "Львівська" — на два дні.

Реагуючи на оприлюднені факти, в "Укрзалізниці" повідомили, що ситуація контрольована, а "паливні кризи" начебто вигадують недобросовісні постачальники. "Найближчими днями УЗ отримає чергові партії пального загальним обсягом 10 тис тонн", — заявив керівник "Центру забезпечення виробництва" Євген Нікітін.

Крім того, контракти з постачальниками передбачають поставку ще 30 тис тонн пального, що, за словами Нікітіна, покриває потребу компанії на півтора-два місяці. "Про зупинку "Укрзалізниці" мова не йде. Спроба "розігнати" інформацію про "паливну кризу" може бути сприйнята нами як тиск і шантаж", — підкреслив він.

Тендерні королі

Утім, труднощі із закупівлями в компанії таки є. Останній тендер, оголошений 22 грудня 2018 року, не відбувся. Причина — відсутність інтересу у постачальників. В результаті для забезпечення роботи УЗ на перший квартал 2019 року компанія пролонгувала старі договори на 53 тис тонн, тобто докупила цей обсяг без тендеру.

"Грудневий тендер" був поділений на сім лотів, загалом планувалося купити 100 тис тонн пального. Наразі активні чотири з них на 60 тис тонн, кожен — по 15 тис тонн.

Кінцевий термін подання заявок переносився сім разів, Спочатку він був визначений на 22 січня, потім — на 29 листопада, 5 лютого, 13 лютого, 21 лютого, 1 березня і тепер — на 11 березня. Чи відбудуться торги — питання відкрите.

Залізниця — найбільший споживач пального в Україні. Вона потребує понад 300 тис тонн "дизелю" на рік. Здавалось би, такий клієнт — на вагу золота. Тільки за 2018 рік на придбання пально-мастильних матеріалів "Укрзалізниця" витратила 10,1 млрд грн, загальний обсяг закупівель становив 27,9 млрд грн.

Однак відомості щодо тендерів компанії за 2018 рік свідчать, що багатомільйонні лоти не надто цікавлять лідерів ринку пального. Серед фаворитів УЗ, за даними проекту "Залізниця без корупції", були не найвідоміші постачальники.

Так, з 10,1 млрд грн близько 3,8 млрд грн отримали компанії "Август пром", "Фідея" та "Торум". Ці фірми афільовані з компанією "Трейд коммодіті", яку пов'язують з оточенням народного депутата від БПП, "адвоката Харкова" Олександра Грановського. Сам депутат спростовував свою причетність до цієї фірми.

Ще 2,74 млрд грн отримала компанія "Анвітрейд", яка входить у групу Wexler бізнесмена Петра Белза. Обидві фірми пов'язували з групою підприємця Нісана Моїсеєва та з Віктором Медведчуком. Белз заявляв, що має дружні та ділові стосунки з Мойсеєвим, бо купує в нього пальне, а зв'язок з Медведчуком назвав вигадкою.

Компанії з групи "Приват", ОККО, WOG чи Socar похвалитися такими результатами не можуть. Насамперед через те, що останнім часом неохоче подаються на тендери "Укрзалізниці". За 2018 рік ОККО поставила залізниці лише 10 тис тонн пального, WOG — нуль. "Остання партія була у 2017 році", — заявили в прес-службі WOG.

Формула дала збій

На останній формульний тендер, оголошений на 22 грудня, Socar, WOG та ОККО теж вирішили не подавалися. Відмовився від участі й один з фаворитів 2018 року — компанія "Анвітрейд". Яка мотивація? "Ми сумніваємося в економічній доцільності участі в аукціоні на запропонованих "Укрзалізницею" умовах", — заявили в Socar.

"Ми не подавали свої пропозиції, в торгах участі не брали. Невигідні умови постачання, не бачимо економічної доцільності", — прокоментували у WOG.

Аналогічну відповідь ЕП отримала від прес-служби "Анвітрейду": "Наша компанія не брала участі в останніх тендерах УЗ. Торги нас не зацікавили, оскільки в УЗ очікували нижчу ціну, ніж ту, за якою ми готові були постачати пальне".

Трейдери мають й інші зауваження до роботи найбільшого споживача пального.

"Ми високо оцінюємо ризики, пов'язані з відсутністю надійного механізму виконання тендерних угод. Мова йде про відсутність чіткого графіка поставок і затримки з оплатою. Трейдер зазнає фінансових і репутаційних збитків. Сподіваємося, УЗ зробить серйозні кроки для зміни даної ситуації", — наголосили в Socar.

"Серед речей, які можна вдосконалити, — графік поставок, що дало б можливість планувати відвантаження", — заявили у прес-службі ОККО. "Укрзалізниці" треба оптимізувати процес закупівель та покращити фінансову дисципліну. В ідеалі вона мала б перейти на передоплату", — зауважили в компанії "Анвітрейд".

Таку позицію трейдерів "Укрзалізниця" називає тиском і шантажем.

Цього можна було б уникнути, якби компанія сформувала достатній запас пального.

"Запас — це сигнал трейдерам: у нас все добре, тому "загинати" ціни не треба.

Наразі ж усі розуміють: у компанії постійно "підгорає", значить, будуть брати пальне за будь-якою ціною", — вважає керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

В "Укрзалізниці" наголошують, що накопичення великого запасу пального не проводиться у зв'язку з економією коштів.

Чи не заплатить компанія за цю "економію" подвійну ціну, стане відомо у найближчий понеділок.