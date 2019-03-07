IKEA відкриє 4 магазини в Києві в цьому році

Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в складі торгових центрів площею близько 500 кв м.

Про це LIGA.net розповів президент консалтингової компанії UTG Вадим Непосєдов.

"Магазини будуть займатися видачею продукції, яку споживачі замовлятимуть через інтернет", - каже Непосєдов.

За його словами, проблем з пропозицією немає, кожен торговий центр буде радий відкриттю невеликого магазину IKEA. Орендар гарантовано отримає великий потік відвідувачів.

Раніше голландська компанія зі шведськими коріннями IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет площею близько 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall Вагіфа Алієва. Торговий центр, найімовірніше, не встигнуть добудувати в цьому році.

Нагадаємо, конкурент IKEA, компанія JYSK, за 4 роки планує відкрити в Україні 50 магазинів.