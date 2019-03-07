Злочевський, Ахметов, УГВ: хто переміг в першому нафтогазовому онлайн-аукціоні

У середу відбувся перший пілотний нафтогазовий онлайн-аукціон в системі ProZorro.Продажі.

Про це ЕП повідомили у прес-службі "Асоціації газовидобувних компаній України".

"Електронні торги пройшли по трьох ділянках – це була запекла боротьба з найвищими сумами в історії України за які продано нафтогазові спецдозволи. Загалом, бюджет отримав понад 140 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За перший лот - Дубрівсько-Радченківську площу у Полтавській області – було сплачено 25,1 млн гривень. Ціна зросла на 43% у порівнянні зі стартовою. Перемогу здобула Burisma Group екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського.



85 млн гривень було сплачено за Світанково-Логівську площу у Харківській області. Ціна зросла на 380% порівняно зі стартовою. Перемогу здобув ДТЕК "Нафтогаз" олігарха Ріната Ахметова.

За Південно-Кобзівську площу (Харківська область - ЕП) бюджет отримає 30,9 млн гривень. Ціна зросла на 222% від початкової. Перемогу здобула державна компанія "Укргазвидобування".

"Сам факт проведення електронних торгів є важливим для держави та газовидобувної індустрії. Вперше це відбувається відкрито та прозоро, з рівним доступом до аукціону усіх бажаючих та можливістю спостерігати за процесом онлайн із будь-якої точки світу", - заявили в асоціації.

Як наголошується, результати першого раунду будуть проаналізовані Асоціацією, геологами та експертним середовищем задля удосконалення процедури торгів та оптимізації цінової пропозиції.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року держкомпанія "Надра України" добровільно, без аукціону, вийшла зі складу засновників газової компанії "Іст Юроуп Петролеум" російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

"Надра України" володіла 33% статутного капіталу "Іст Юроуп Петролеум", що становило 11,6 млн гривень. Після 31 грудня ця частка перейшла до ТОВ "Авант Трейд Лімітед".

Власником інших 67% залишається кіпрська Hartlog Limited. "Авант Трейд Лімітед" засноване в грудні 2014 року. На поточний момент засновниками вказані Марія Мартиненко (99%) і Євген Мацієвський (1%). Мартиненко має по 0,1% частки в 20 компаніях, створених "Іст Юроуп Петролеум" в рамках реорганізації своєї діяльності.

Про ТОВ "Авант Трейд Лімітед" стало відомо ще в лютому 2016 року з повідомлення прес-служби НАК "Надра України". Тоді держкомпанія повідомляла, що ТОВ "Авант Трейд Лімітед" перевів їй 5 млн грн в рамках компенсації за розірваний в суді договір продажу "Надрами України" "Голден Дерріку" частки в одному зі спільних підприємств з розробки Сахалінського родовища.

ТОВ "Голден Деррік" засноване в липні 2007 року. На момент реєстрації компанія на паритетних засадах належала НАК "Надра України" і кіпрській Hartlog Limited.

У 2008 році частка "Надр України" скоротилася до 33%, а кіпрської компанії зросла до 67%. За інформацією "Української правди", компанія Hartlog Limited на той момент контролювалася Едуардом Ставицьким, Миколою Присяжнюком і Юрієм Іванющенко.

У 2017 році контроль над "Голден Деррік" отримав бізнесмен Павло Фукс. У тому ж році компанія була перейменована в "Іст Юроуп Петролеум", а Державна служба геології відновила їй всі раніше припинені ліцензії на видобуток газу.

"Таким чином держава добровільно продала за 12 млн гривень право на розробку 33% з 19 спецдозволів, площею ділянок майже 2 тисячі км2, на розвідку і розробку нафти і газу, що були колись отримані ТОВ "Голден Деррік" (зараз - ТОВ "Іст Юроуп Петролеум") без аукціону як компанії, яка частково належала державі", - написала на своїй сторінці в Facebook нардеп Ольга Бєлькова.

"На фоні сьогоднішніх аукціонів в системі Prozorro.Sale, коли лише за 3 ділянки компанії запропонували понад 140 млн гривень, а остаточна ціна одного з лотів, площею 65 км2, виявилась у майже п‘ятеро більшою від стартової, яку саме оцінку я маю поставити цьому рішенню", - задається питанням нардеп.

Економічна правда