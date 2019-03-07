Гройсман застеріг, що юридичні маневри Тимошенко можуть збільшити ціну на газ

Скасування постанов, які знижують ціни на газ, може призвести до подорожчання газу для населення.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на виїзному засіданні Ради регіонального розвитку.

Він прокоментував рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом Юлії Тимошенко про визнання незаконною постанови уряду, якою до жовтня 2018 року визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

"Про постанову, яка вже з 2018 року не є чинною. Постанова, яка в першій інстанції була зупинена рішенням суду, яке не вступило в силу, вона була не чинна. Суд зупинив недіючу постанову. Ми будемо подавати апеляцію і добиватися справедливості, тому що та постанова була законною", - сказав Гройсман.

"Тепер друге, що хотів би сказати всім українцям. Як працює механізм ціни на газ? Ціна на газ сьогодні – близько 11 тис за тисячу кубометрів. Уряду дано право обмежувати цю ціну і ми її обмежили до 8,55 гр за кубометр. І відміна постанови означає, що для людей цей газ може коштувати вже не 8,55, а 11 грн за кубометр", - заявив прем'єр.

"Тож перед тим, як почати сперечатися про постанови, треба визначити, до чого це може призвести. Скасування постанов, які знижують ціни на газ, може призвести до подорожчання газу для населення", - наголосив Гройсман.

Він у черговий раз заявив, що питання зміни ціни на газ в нижчу сторону може бути вирішене тільки у співпраці та за узгодження із Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо:

4 березня колегія суддів Окружного адміністративного суду Києва задовільнила позов Тимошенко проти уряду щодо підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року.

Суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною. Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудоверозслідуваннясхваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ "Дюссельдорф+" у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем.

Зокрема досліджуються обставини встановлення протягом 2016-2017 років державних регульованих цін на природний газ для забезпечення суспільних інтересів шляхом прийняття Кабінетом міністрів України відповідних постанов від 27.04.2016 №315 та від 22.03.2017 №187.

Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана формула "Дюссельдорф+").

Економічна правда