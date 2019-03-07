Всі розділи
Укр / Рус

Греція випустила з-під варти подільника Курченка. Він летить у Москву

Четвер, 7 березня 2019, 12:17
 

Греція відпустила з-під варти екс-директора курченковскої "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (СЄПЕК) Євгена Калініна, затриманого в кінці лютого на вимогу України. Він вилетів до Москви.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення посольства Росії в Греції в Twitter.

"Екс-виконавчий директор групи СЄПЕК, що об'єднувала активи Сергія Курченка, росіянин Євген Калінін, якого затримали в Греції в кінці лютого на вимогу України, звільнений з-під варти і вилетів до Москви", — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, що російського фахівця з енергетики Євгена Калініна затримали 28 лютого у Греції за запитом України.

Калінін до приходу в СЄПЕК мав досвід роботи в "ТНК-ВР Коммерс" на посаді віце-президента з продажів і логістики. СЄПЕК він покинув на початку 2014 року і став радником в компанії "Газнефтесервіс".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

СЄПЕК Греція

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Топ-менеджер компанії Курченка вийшов із СІЗО 9 червня 2017, 12:10
Суд зняв арешт з майна "СЄПЕК" Курченка 11 грудня 2015, 14:11
СЄПЕК Курченка стане Premier Oil Group 5 жовтня 2014, 16:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті