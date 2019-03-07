Греція випустила з-під варти подільника Курченка. Він летить у Москву

Греція відпустила з-під варти екс-директора курченковскої "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (СЄПЕК) Євгена Калініна, затриманого в кінці лютого на вимогу України. Він вилетів до Москви.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення посольства Росії в Греції в Twitter.

Россиянин Евгений Калинин, задержанный 28 февраля в Греции по запросу Украины, освобожден 6 марта и уже вылетел в Москву.@MID_RF @RusembUkraine pic.twitter.com/js9yn8klhj — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 7 марта 2019 г.

"Екс-виконавчий директор групи СЄПЕК, що об'єднувала активи Сергія Курченка, росіянин Євген Калінін, якого затримали в Греції в кінці лютого на вимогу України, звільнений з-під варти і вилетів до Москви", — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, що російського фахівця з енергетики Євгена Калініна затримали 28 лютого у Греції за запитом України.

Калінін до приходу в СЄПЕК мав досвід роботи в "ТНК-ВР Коммерс" на посаді віце-президента з продажів і логістики. СЄПЕК він покинув на початку 2014 року і став радником в компанії "Газнефтесервіс".