"Газпром" буде радий відставці Коболєва — міністр
Зміна голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на іншу кандидатуру зараз зіграє на руку російському "Газпрому".
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю "5 каналу" увечері 6 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Міністр зазначив, що Коболєв перший, кому вдалося "поставити "Газпром" на коліна".
"Я боюся, що як мінімум, вони ("Газпром" — ред.) дійсно раді. Оскільки ніхто до Коболєва не зміг поставити "Газпром" на коліна. І фактично заслуга Коболєва в тому, що Україна стала геополітичним гравцем у енергетичній сфері. Він (Коболєв — ред.) використовував, як здавалося Росії, їхню неперевершеність і всесильність у енергетиці — вони ж давно говорили, що газ — це зброя, і раптово виявилося, що це питання — ахіллесова п'ята Росії. і він двічі розбив їх у газовому арбітражі на міжнародному рівні", — зазначив Омелян.
Міністр підкреслив, що внесок Коболєва у розвиток української енергетичної галузі та геополітичного розвитку ще буде відповідно оцінений у майбутньому.
Також Омелян прокоментував своє рішення проголосувати за проведення конкурсу на посаду глави "Нафтогазу".
"Моя точка зору відрізнялася від схваленої Кабміном, але її ніхто не підтримав. І оскільки я вважаю, що рішення (Кабміну — ред.) Має бути одноголосним, я підтримав цю позицію під час голосування", — зазначив міністр.
Як повідомлялося, глава правління НАК Коболєв хоче завершити арбітражні розгляди з російським "Газпромом".
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.
Нагадаємо:
Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.
Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу".
За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради НАК.
У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".
На прес-конференції у середу глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.
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