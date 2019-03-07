"Газпром" буде радий відставці Коболєва — міністр

Зміна голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на іншу кандидатуру зараз зіграє на руку російському "Газпрому".

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю "5 каналу" увечері 6 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що Коболєв перший, кому вдалося "поставити "Газпром" на коліна".

"Я боюся, що як мінімум, вони ("Газпром" — ред.) дійсно раді. Оскільки ніхто до Коболєва не зміг поставити "Газпром" на коліна. І фактично заслуга Коболєва в тому, що Україна стала геополітичним гравцем у енергетичній сфері. Він (Коболєв — ред.) використовував, як здавалося Росії, їхню неперевершеність і всесильність у енергетиці — вони ж давно говорили, що газ — це зброя, і раптово виявилося, що це питання — ахіллесова п'ята Росії. і він двічі розбив їх у газовому арбітражі на міжнародному рівні", — зазначив Омелян.

Міністр підкреслив, що внесок Коболєва у розвиток української енергетичної галузі та геополітичного розвитку ще буде відповідно оцінений у майбутньому.

Також Омелян прокоментував своє рішення проголосувати за проведення конкурсу на посаду глави "Нафтогазу".

"Моя точка зору відрізнялася від схваленої Кабміном, але її ніхто не підтримав. І оскільки я вважаю, що рішення (Кабміну — ред.) Має бути одноголосним, я підтримав цю позицію під час голосування", — зазначив міністр.

Як повідомлялося, глава правління НАК Коболєв хоче завершити арбітражні розгляди з російським "Газпромом".

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу".

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради НАК.

У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

На прес-конференції у середу глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.