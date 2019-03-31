Новини вихідних: "нічний експрес", термінал F та підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Про дефіцит платіжного балансу. Цей показник в лютому 2019 року становив 248 мільйонів доларів в порівнянні з профіцитом в лютому 2018 року на рівні 253 мільйони доларів.

Про гроші Лазаренка. Екс-прем'єр України Павло Лазаренко та міністерство юстиції США не встигли до виборів 31 березня домовитися про повернення понад 200 млн доларів, заарештованих на його офшорних рахунках.

Про нічний експрес. АТ "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий поїзд категорії "нічний експрес" №9/10 Київ-Маріуполь.

Про тарифи на вантажні перевезення. "Укрзалізниця" 30 березня провела індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення в межах України на 14,2%.

Про запуск терміналу F. 31 березня міжнародний аеропорт "Бориспіль" розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі.

Про корупцію в енергетиці. Національне антикорупційне бюро долучить аудіозаписи та інші матеріали, оприлюднені в розслідуванні програми "Схеми" про корупцію в енергетиці, до кримінального провадження, яке розслідують детективи бюро.