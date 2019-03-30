Дефіцит платіжного балансу України різко виріс

Дефіцит платіжного балансу України в лютому 2019 року становив 248 мільйонів доларів в порівнянні з профіцитом в лютому 2018 року на рівні 253 мільйони доларів.

Про це йдеться в даних Національного банку.

У порівнянні з січнем 2019 року (тоді дефіцит становив 68 млн доларів) цей показник виріс в 3,6 рази.

В результаті за підсумками двох місяців дефіцит платіжного балансу збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 61,2% - до 316 млн доларів.

Дефіцит поточного рахунку в лютому становив 381 млн доларів через розширення дефіциту торгівлі товарами. Місяцем раніше був зафіксований профіцит поточного рахунку в розмірі 527 млн ​​доларів.

Експорт товарів зростав меншими темпами ніж їх імпорт - 7,3% і 14,9% відповідно, на відміну від січня, коли експорт товарів зріс на 9,6%, а імпорт знизився на 0,2%.

Обсяги експорту товарів становили 3,6 млрд доларів. Обсяги імпорту товарів становили 4,6 млрд доларів.

Дефіцит торгівлі товарами розширився до 1,1 млрд доларів (у січні - 235 млн доларів).

Чисті зовнішні запозичення (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в лютому становили 379 млн доларів (в лютому 2018 року чисте кредитування становило 56 млн доларів).

Економічна правда