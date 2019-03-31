"Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення

"Укрзалізниця" 30 березня провела індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення в межах України на 14,2%.

Про це повідомив директор з економіки і фінансів АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев, передає прес-служба компанії.

Як наголошується, березневе підвищення – це перший етап на шляху до запровадження постійно діючої моделі автоматичної індексації тарифів на індекс цін виробників промислової продукції.

"Нова концепція тарифоутворення на залізничному транспорті має бути розроблена "Укрзалізницею" спільно з учасниками ринку до 1-го липня 2019 року", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, 22 березня Державна регуляторна служба своїм рішенням погодила індексацію тарифів на вантажні перевезення на рівень минулорічного індексу цін виробників.

Відповідний наказ зареєстровано у Міністерстві юстиції та 30 березня опубліковано в виданні "Урядовий кур’єр".

Таким чином, тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України проіндексовано на 14,2 %.

Економічна правда