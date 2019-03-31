"П. дав добро": НАБУ долучить матеріали "Схем" до розслідування

Національне антикорупційне бюро долучить аудіозаписи та інші матеріали, оприлюднені в розслідуванні програми "Схеми" про корупцію в енергетиці, до кримінального провадження, яке розслідують детективи бюро.

Про це повідомляє в суботу прес-служба НАБУ.

"Йдеться про справу щодо зловживань із боку посадовців низки обленерго, в результаті яких інтересам держави завдано збитків на понад 1,2 млрд грн шляхом вчинення правочинів, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики", - зазначили в бюро.

Там повідомили, що двоє із фігурантів сюжету журналістів - голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та в.о. генерального директора ПАТ "Запоріжжяобленерго" - вже мають статус підозрюваних у справах НАБУ.

"Першого з них розшукали компетентні органи в Німеччині – наразі триває процедура його екстрадиції в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:



28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.



Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.



У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".



Генеральна прокуратура України направила запит до Німеччини на екстрадицію Дмитра Крючкова.



Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.



В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.



У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.



У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.



У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.

Українська правда