Нічний експрес "Київ-Маріуполь" вирушив у перший рейс

АТ "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий поїзд категорії "нічний експрес" №9/10 Київ-Маріуполь.

Як повідомляє Укрінформ, потяг відправився о 19.03 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу в столиці.

У заході взяли участь міністр інфраструктури Володимир Омелян, голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов та маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Омелян в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що потяг відправляється у перший рейс заповненим на 100% , а тривалість рейсу - менш, ніж 15 годин.

Нічний експрес Київ-Маріуполь курсуватиме через день, починаючи з 30 березня. Відправлятиметься зі столиці о 19:03, прибуватиме у Маріуполь - о 09:47. З Маріуполя відправлення о 16:30, прибуття у Київ - о 07:14.

Українська правда