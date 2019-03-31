Всі розділи
Укр / Рус

Нічний експрес "Київ-Маріуполь" вирушив у перший рейс

Неділя, 31 березня 2019, 10:01

АТ "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий поїзд категорії "нічний експрес" №9/10 Київ-Маріуполь.

 

Як повідомляє Укрінформ, потяг відправився о 19.03 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу в столиці.

 

У заході взяли участь міністр інфраструктури Володимир Омелян, голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов та маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

 

Омелян в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що потяг відправляється у перший рейс заповненим на 100% , а тривалість рейсу - менш, ніж 15 годин.

Нічний експрес Київ-Маріуполь курсуватиме через день, починаючи з 30 березня. Відправлятиметься зі столиці о 19:03, прибуватиме у Маріуполь - о 09:47. З Маріуполя відправлення о 16:30, прибуття у Київ - о 07:14.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" придбає 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів 29 березня 2019, 14:21
"Укрзалізниці" нарешті вдалося закупити пальне 27 березня 2019, 19:07
"Укрзалізниця" призначила "великодні поїзди" 26 березня 2019, 18:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті