Україна не встигла повернути гроші Лазаренка до виборів

Екс-прем'єр України Павло Лазаренко та міністерство юстиції США не встигли до виборів 31 березня домовитися про повернення понад 200 мільйонів доларів, заарештованих на його офшорних рахунках.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на документи, які є в розпорядженні видання.

Зазначається, що до листопада 2018 року Лазаренко не відповідав на пропозиції американських правоохоронців щодо розподілу коштів. Потім він під різними приводами неодноразово просив суд подовжити термін на підготовку своїх пропозицій.

У лютому 2019 року було відновлено розгляд позову США щодо конфіскації. Суд розпорядився завершити допит учасників процесу до 29 березня. Мін'юст США наполягав, щоб усі юридичні процедури в Україні, необхідні для завершення судового процесу щодо конфіскації, зробили до виборів президента.

Зокрема, йшлося про допит сина Лазаренка - Олександра, - який проживає в Україні. Він повинен був відбутися у Львові, де, за словами адвокатів, мешкає Лазаренко-молодший. Однак в останній момент адвокати зажадали, щоб допит сина екс-прем'єра Олександра Лазаренка відбувся у США.

"Суд у своїй постанові від 27 березня пристав на побажання Олександра Лазаренка. Йому дали час подати документи на американську візу, аби невдовзі допит відбувся у США. Син екс-прем'єра, так само як і двоє дочок Лазаренка, претендує на 150 мільйонів з арештованих рахунків офшорних компаній, заявляючи про свої права вимоги щодо цих рахунків", - пише видання.

Однак, за словами слідчих США, "на всі їхні запитання про походження коштів на рахунках в Антигуа і Барбуда, у Литві, Швейцарії, Гернсі і Ліхтенштейні, вони відповідали "не знаю" і "не пам'ятаю".

Видання припускає, що слідчим не вдасться повернути Україні гроші ні до президентських ні до парламентських виборів восени 2019 року.

"Однак йдеться не лише про політично чутливе питання у рік виборів. Питання також у тому, що взагалі вдасться повернути в Україну, якщо Лазаренко і США не укладуть зрештою мирову угоду. Наприклад, 67 мільйонів, що перебувають на рахунках банків в Антигуа і Барбуда, уряд цієї острівної країни у Карибському морі "вивів з поля досяжності обох сторін процесу до вирішення спору". Схожа ситуація в Гернсі і Ліхтенштейні, заявляють адвокати Павла Лазаренка", - наголошує DW.

Видання нагадує, що основна частина грошей на офшорних рахунках Лазаренка "була отримана ним у 90-ті роки минулого століття, як вважають американські слідчі, за сприяння газовому бізнесу Юлії Тимошенко".

"Підконтрольна їй газова компанія ЄЕСУ свого часу переказала Лазаренку щонайменше 162 мільйони доларів, йдеться у документах суду округу Колумбія, які є в розпорядженні DW", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує видання, коли Лазаренко був прем'єром, він видав державну гарантію на 200 мільйонів доларів за контрактом ЄЕСУ і "Газпрому" на постачання газу.

"Компанія Тимошенко не заплатила російському газовому монополісту за газ, і в підсумку розраховуватися довелося державі коштом платників податків. А гроші від продажу російського газу, за даними слідства, спершу опинилися на офшорних рахунках Тимошенко, а потім і Павла Лазаренка", - зауважує DW.

Юлія Тимошенко в інтерв'ю "Радіо Свобода" 18 березня заявила, що Генеральна прокуратура України намагається знайти компромат на неї. Вона наполягала, що ні вона, ні компанії, які вона очолювала 20 років тому, не мають жодного стосунку до Лазаренка.

Однак, як наголошує видання з посиланням на наявні документи, суд округу Колумбія навесні 2017 року підтвердив обґрунтованість підозр у злочинному походженні цих грошей, що є передумовою для їхньої конфіскації.

Нагадуємо:

У серпні 2018 року стало відомо, що Лазаренко спільно з правоохоронцями США розробляють угоду щодо "примирення" у справі про конфіскацію активів колишнього посадовця.

13 серпня до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, представники уряду США подали клопотання, згідно з яким хочуть узгодити "загальні контури врегулювання" справи Лазаренка.

У жовтні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що 75% роботи щодо конфіскації коштів Лазаренка зроблено.

У грудні 2018 року Мін’юст США звинувачував Лазаренка у затягуванні переговорів щодо мирової угоди. На думку міністерства, він намагається затягнути процес до виборів президента України у 2019 році.

У листопаді 2009 року Лазаренко був остаточно засуджений.

1 листопада 2012 року Лазаренко вийшов з американської в'язниці на свободу.

У Генпрокуратурі України заявляли, що варто лише Лазаренкові повернутися в Україну, як він буде арештований.

Адвокати екс-прем'єра уточнюють, що в Україні слідчі інкримінують йому близько 50 кримінальних епізодів: дачу хабара, привласнення коштів і зловживання становищем.

Українська правда