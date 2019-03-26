Новини 26 березня: про невинного екс-регіонала, нереальні норми та картки Apple

Про що всі говорили сьогодні?

Про невинного екс-регіонала. Генпрокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Євгена Сігала і його дружини, які є власниками підприємства "Агромарс" (торгова марка "Гаврилівські курчата").

Про нереальні норми. Антимонопольний комітет порекомендував Міністерству економічного розвитку і торгівлі переглянути норми Положення про штрихове кодування товарів, привівши його у відповідність до реальності, або реальність – у відповідність до Положення.

Про картки Apple. Apple оголосила про випуск віртуальної банківської карти під назвою Apple Card – без комісій і з системою нарахування кешбек.

Про штрафи за завищені платіжки. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала Хмельницькгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз та Харківгаз на 0,85 мільйона гривень кожний за завищення рахунків для населення.

Про монетизацію субсидій. Пенсійний фонд завершив виплачувати готівкову субсидію пенсіонерам, таким чином перший місяць монетизації субсидій фінішує.

Про державні доходи і витрати. Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-лютого 2019 року становив 13,7 мільярда гривень, у тому числі дефіцит загального фонду – 28,65 мільярда при плані 28,32 мільярда.

Ви хочете знати більше?

Який супермаркет найдешевший

Протягом тижня автори досліджували ціни на 40 видів продуктів у київських супермаркетах і знайшли найдешевший. Утім і він виявився неідеальним. У якій торговельній мережі найнижчі ціни і що не так в сфері торгівлі загалом?

Бюджетно, але потужно: що треба знати про смартфон Xiaomi, який "підірвав" Китай

Надійшов у продаж бюджетний смартфон Redmi Note 7, 100 тис шт якого розкупили в Китаї за вісім хвилин після виходу на ринок.