Удар по банкам: Apple презентувала віртуальну кредитну карту Apple Card

Apple оголосила про випуск віртуальної банківської карти під назвою Apple Card – без комісій і з системою нарахування кешбек.

Про це стало відомо в рамках презентації компанія 25 березня, повідомляє видання The Verge.

"На заході Apple "Show Time" компанія оголосила про випуск нової кредитної карти Apple Card, що обіцяє поліпшити роботу з кредитною карткою за допомогою більш простих додатків, без комісій, більш низьких процентних ставок і більш вигідних винагород", – ідеться у повідомленні.

Як отримати Apple Card

Отримати Apple Card можна за допомогою смартфона. Для цього потрібно зареєструватися в додатку Apple Wallet і додати карту. Через кілька хвилин нею можна буде користуватися всюди, де працює сервіс Apple Pay.

"Ви можете купувати речі без особливих зусиль, просто використовуючи ваш iPhone. Або використовуйте розроблену Apple титанову карту в будь-якій точці світу", – додали у самій компанії.

Apple співпрацює з банком Goldman Sachs, а обробляти платежі буде Mastercard – глобальна платіжна мережа, яку можна використовувати в усьому світі.

Конфіденційність

Компанія як завжди приділила велику увагу конфіденційності даних клієнтів.

"Apple не знає, що ви купили, де ви купили і скільки заплатили за це", – сказала Дженніфер Бейлі, віце-президент Apple Pay.

Уся інформація про відстеження витрат та інша інформація зберігається безпосередньо на пристрої, а не на серверах Apple.

Компанія також обіцяє, що "Goldman Sachs ніколи не буде продавати ваші дані третім сторонам для маркетингу і реклами".

Окрім того, із власників Apple Card ніколи не будуть стягувати ніякі збори, знижувати процентні ставки або нараховувати пеню за прострочені платежі.

У додатку можна групувати витрати за категоріями – "їжа і напої" або "покупки". Для цього Apple буде використовувати машинне навчання і Apple Maps.

"Apple Card використовує Apple Maps, щоб точно визначити, де ви щось купили. Ніяких загадкових торгових кодів. Просто назва магазину, а також його місце розташування на карті", – розповіли в Apple.

Кешбек готівкою

Замість програм винагород, заснованих на балах, Apple Card пропонує систему кешбек. Вона називається Daily Cash (щоденне нарахування) і буде залежати від способу оплати. При оплаті через Apple Pay на рахунок буде повертатися 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% від вартості товару.

"За кожну покупку ви отримуєте Daily Cash. І це дійсно готівка. Таким чином, ви можете витратити її як захочете, прямо з вашого iPhone", – заявили в Apple.

Компанія також пропонує користувачам фізичну титанову банківську карту Apple Card без номера, CVV-коду та іншої інформації.

"Вся ця інформація про авторизацію зберігається безпосередньо в додатку Apple Wallet", – йдеться в повідомленні.

При розрахунку такої картою в магазинах кешбек складе 1%.

Карту можна буде оформити вже цього літа. Правда спочатку, як повідомляється на сайті компанії, Apple Card будуть доступні лише в США.

Нагадаємо:

20 березня компанія презентувала оновлені навушники AirPods.

19 березня Apple представила оновлену лінійку комп'ютерів iMac.