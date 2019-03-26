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Держбюджет за два місяці зведений із дефіцитом 13,7 мільярда

Вівторок, 26 березня 2019, 15:59

Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-лютого 2019 року становив 13,7 мільярда гривень, у тому числі дефіцит загального фонду – 28,65 мільярда при плані 28,32 мільярда.

Про це свідчать оприлюднені 26 березня дані Державної казначейської служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з матеріалами відомства, дефіцит бюджету був здебільшого профінансований за рахунок зміни залишків коштів бюджетів – 25,7 млрд грн, зокрема 39,3 млрд грн – за загальним фондом.

Надходження від приватизації становили 154,64 млн грн.

Доходи держбюджету в січні-лютому поточного року становили 124,77 млрд грн, зокрема по загальному фонду – 100,82 млрд грн при плані 112,36 млрд грн.

Витрати держбюджету в січні-лютому перевищили 138,48 млрд грн, по загальному фонду – 129,499 млрд грн при плані в 141,599 млрд грн.

Згідно зі звітом Держказначейства, місцеві бюджети закрили вказаний період із профіцитом у 18,426 млрд грн, за загальним фондом профіцит становив 17,721 млрд грн.

Дані свідчать, що зведений бюджет за січень-лютий виконано з профіцитом 4,718 млрд грн, однак дефіцит загального фонду становив 10,933 млрд грн.

Як повідомлялося, дефіцит держбюджету перевищив 12 млрд грн в січні 2019 року.

Нагадуємо:

Доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника.

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набув чинності 1 січня.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет.

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держбюджет фінанси

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